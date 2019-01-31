涉賄嘉義市議員廖天隆 法庭上認罪望換緩刑

2019-01-31 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



72歲嘉義市議員廖天隆為尋求五連霸，去年涉嫌交付1萬5千元給80歲呂陳姓樁腳買票，嘉義地檢署今年初依違反選罷法將2人提起公訴，並建請法院看在廖天隆2人坦承犯案，可減刑或緩刑，嘉義地方法院今天開庭，廖天隆坦承犯案，望法官判緩刑，給予他一個自新機會，但嘉義地檢署認為廖為候選人，為求法律公平性和端正選風，建議法官具體求刑而非緩刑。

嘉義市前市議員郭明賓日前在個人臉書坦承賄選，願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心，在地方投下震撼彈，外界認為郭此舉是為了換取緩刑，免去牢獄之災，外界也關注涉嫌賄選的廖天隆是否也會比照此模式，對此廖天隆並未正面回應，僅說「謝謝關心、新年快樂」，隨即在律師曹合一陪同下快步離開法院。

嘉義地檢署起訴書寫到，廖天隆去年9月間要呂姓婦人代為買票賄選，問「可以處理幾票？」呂回說15票，廖以給呂生活費、零用錢為由，交付1萬5千元，呂再將其中1萬4千元轉交給其他親友，其中1000元當作自己投票支持給廖天隆的對價。

兩人在警詢時承認犯案，該案承辦檢察官王振名在起訴書上寫到，因呂陳姓樁腳自白，進而查獲廖天隆，兩人犯後態度良好，建請法官可減輕其刑或是給予緩刑。

嘉義地檢署公訴檢察官陳睿明今在法庭上強調，廖天隆為候選人，為求法律公平性和端正選風，盼法官具體求刑，不應給予緩刑；曹合一不解，地檢署的起訴書皆由檢察長審閱後才批准，為何現在態度轉為強硬。