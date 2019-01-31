失明老婦市場買過年祭拜水果迷途 人美心美女警助返家

2019-01-31 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



家住雲林高齡85歲許姓老婦，日前北上到桃園平鎮兒子家中團聚準備過農曆春節，心想兒子工作繁忙，家中祭祖的水果尚未購買，便獨自一人邊走邊問路，到住家附近的忠貞市場內購買水果。

一眼失明的許姓老婦，在返程途中疑似迷路，東繞西繞了3個小時還回不了家，最後體力不支的倒坐在路邊花台上，還好老婦被人美心也美女警陳美萱發現，協助找到家人，結束一場虛驚。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，許姓老婦的兒子，今年因工作關係無法返鄉過年，隻身北上桃園平鎮與兒子一起過年，老婦發現兒子工作忙碌，一些過年祭祖的水果及肉品都尚未購買，今天上午7時許老婦在兒子外出工作後，獨自外出到市場購買年節物品。

一眼失明許婦視力不好，逢人就問怎麼到市場，好不容易在路人的指引下，到了市場買齊了水果，但因路不熟，不知道怎麼回兒子家。在市場附近東繞西繞3個多小時，最後體力不支的倒坐在路邊。

還好龍岡派出所的女警陳美萱剛好巡經該地，立即上前關心老婦狀況。老婦疑似有脫水狀況，陳美萱立即拿出礦泉水供老婦飲用渴。老婦無法明確說出兒子住址，先將婦人帶回派出所安置。