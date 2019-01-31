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失明老婦市場買過年祭拜水果迷途 人美心美女警助返家

2019-01-31 13:07聯合報 記者張弘昌╱即時報導

家住雲林高齡85歲許姓老婦，日前北上到桃園平鎮兒子家中團聚準備過農曆春節，心想兒子工作繁忙，家中祭祖的水果尚未購買，便獨自一人邊走邊問路，到住家附近的忠貞市場內購買水果。

一眼失明的許姓老婦，在返程途中疑似迷路，東繞西繞了3個小時還回不了家，最後體力不支的倒坐在路邊花台上，還好老婦被人美心也美女警陳美萱發現，協助找到家人，結束一場虛驚。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，許姓老婦的兒子，今年因工作關係無法返鄉過年，隻身北上桃園平鎮與兒子一起過年，老婦發現兒子工作忙碌，一些過年祭祖的水果及肉品都尚未購買，今天上午7時許老婦在兒子外出工作後，獨自外出到市場購買年節物品。

一眼失明許婦視力不好，逢人就問怎麼到市場，好不容易在路人的指引下，到了市場買齊了水果，但因路不熟，不知道怎麼回兒子家。在市場附近東繞西繞3個多小時，最後體力不支的倒坐在路邊。

還好龍岡派出所的女警陳美萱剛好巡經該地，立即上前關心老婦狀況。老婦疑似有脫水狀況，陳美萱立即拿出礦泉水供老婦飲用渴。老婦無法明確說出兒子住址，先將婦人帶回派出所安置。

最後警方透過雲林當地派出所協助，找到老婦雲林親友後，聯繫到老婦兒子，女警陳美萱索性好人做到底，將老婦安全護送回兒子住處，急忙返家的兒子看見老母親平安歸來，頻頻感謝熱心的員警幫忙，結束一場虛驚。

從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況...
從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況，迷途呆坐路旁，女警陳美萱路巡發現主動上前關心，助老婦平安返家。圖／平鎮警分局提供
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從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況...
從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況，迷途呆坐路旁，女警陳美萱路巡發現主動上前關心，助老婦平安返家。圖／平鎮警分局提供
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從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況，迷途呆坐路旁，女警陳美萱路巡發現主動上前關心，助老婦平安返家。圖／平鎮警分局提供
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從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況，迷途呆坐路旁，女警陳美萱路巡發現主動上前關心，助老婦平安返家。圖／平鎮警分局提供
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從雲林到桃園市平鎮與兒子過春節許姓老婦，獨自外出到市場採買，因一眼失明且不熟路況，迷途呆坐路旁，女警陳美萱路巡發現主動上前關心，助老婦平安返家。圖／平鎮警分局提供
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失明視力春節

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