西門西寧大樓交易案爆內線交易 房仲達人曾享亮不起訴

2019-01-31 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



上櫃公司全銓租賃2016年處分西門町西寧大樓，檢調懷疑負責仲介的台灣房屋團隊認有利可圖，事先買進股票，計畫待重訊公告再出脫賺取價差，估計擬制性獲利6百萬元，涉內線交易，今依違反證交法起訴投資客黃明祥、洪博文、鄭妮娜3人，由於均認罪並繳回犯罪所得，檢方請求減輕其刑。

曾享亮前年因賣出西門町的西寧大樓，締造22億元的驚人業績，推升去年總銷售業績名列全球房仲業第3名、台灣第1名，2017年締造30.8億元銷售業績，堪稱全台灣最會賣店面的商仲達人。踏入房仲業18年，近5年由住宅銷售轉為專攻店面的商仲，創下台灣單坪土地價格2608萬的最高價紀錄，此次捲入內線交易震驚房仲圈 。

全銓租賃2016年12月29日發布重訊，公告處分西寧大樓資產，預計處分利益10億元，此交易隔年以22億元完成。檢調懷疑，全銓租賃處分西門町西寧大樓，負責仲介的台灣房屋曾享亮團隊得知訊息後搶先買股賺取價差，擬制性獲利約6百萬元，涉內線交易。

去年10月4日，北檢檢察官李明哲指揮調查局台北市調處搜索七處所，約談十人到案。約談名單包括全台最會賣店面的商仲達人曾享亮到案，檢方複訊後命曾30萬元交保、限制出境，曾面對媒體時否認犯罪，還說「這是個美麗的誤會。」

檢方調查後，認為曾享亮雖將處分不動產之事告訴洪博文，但自己沒買股票，今依罪嫌不足給予不起訴處分。另曾將訊息告知黃、鄭的楊志運及另名被告孫慶璞，各因死亡、罪嫌不足，獲不起訴。

檢調查出，投資客黃明祥、洪博文、鄭妮娜3人分別在2016年12月20日至30日之間，重大訊息公布前，買進全銓股票，各獲取擬制性利益111萬5520元、118萬餘元、241萬5800多元，今依法起訴。