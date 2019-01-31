台北分署2月12日拍賣會 有名畫鑽表及不動產

2019-01-31 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部行政執行署台北分署將在2月12日舉行第一次拍賣會，拍賣項目包括名家沈呂遂畫作、賓士汽車、涉詐欺案的「超跑女神」林思吟的香奈兒等名牌衣服、飾品，歡迎民眾到場尋寶、投標競買。

台北分署表示，農曆年後，年終獎金、紅包屆時還滿滿沒地方花的民眾有福了！分署將在年假結束後第2天，舉辦「123聯合拍賣」，特別端出物美價廉、精緻實用的物件進行拍賣，種類繁多，民眾切勿錯過。

其中，拍賣動產部分，有2010年3月出廠的白色賓士汽車、畫馬名家沈呂遂大師的水墨畫5幅、SAN VINTAGE、MAMUZ等品牌手提包9個、各式項鍊5條、雙龍玉墜與古董鑽錶各1個；不動產部分，亦有北市林森北路85巷56號1樓及地下室等多筆土地及建物。

台北分署指出，台北地檢署囑託變價因詐欺案查扣「超跑女神」林思吟所收藏的CHANEL衣服19件及HERMES、CHANEL、ROGER VIVIER等名牌手環15副；還有水彩畫名家鄭香龍的水彩畫3幅，以及COACH太陽眼鏡8支、金龍牡丹高梁酒6箱、BURBERRY等廠牌香水37瓶、玉飾及琉璃藝品16款、各式首飾24件及T恤、POLO衫94件，種類繁多，切勿錯過。