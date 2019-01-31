親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

年前辦門號送很大！划算買手機 各家優惠看這裡

台北分署2月12日拍賣會 有名畫鑽表及不動產

2019-01-31 12:34聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

法務部行政執行署台北分署將在2月12日舉行第一次拍賣會，拍賣項目包括名家沈呂遂畫作、賓士汽車、涉詐欺案的「超跑女神」林思吟的香奈兒等名牌衣服、飾品，歡迎民眾到場尋寶、投標競買。

台北分署表示，農曆年後，年終獎金、紅包屆時還滿滿沒地方花的民眾有福了！分署將在年假結束後第2天，舉辦「123聯合拍賣」，特別端出物美價廉、精緻實用的物件進行拍賣，種類繁多，民眾切勿錯過。

其中，拍賣動產部分，有2010年3月出廠的白色賓士汽車、畫馬名家沈呂遂大師的水墨畫5幅、SAN VINTAGE、MAMUZ等品牌手提包9個、各式項鍊5條、雙龍玉墜與古董鑽錶各1個；不動產部分，亦有北市林森北路85巷56號1樓及地下室等多筆土地及建物。

台北分署指出，台北地檢署囑託變價因詐欺案查扣「超跑女神」林思吟所收藏的CHANEL衣服19件及HERMES、CHANEL、ROGER VIVIER等名牌手環15副；還有水彩畫名家鄭香龍的水彩畫3幅，以及COACH太陽眼鏡8支、金龍牡丹高梁酒6箱、BURBERRY等廠牌香水37瓶、玉飾及琉璃藝品16款、各式首飾24件及T恤、POLO衫94件，種類繁多，切勿錯過。

衣服詐欺拍賣會

相關新聞

沒加辣怒甩兒巴掌！檢今依傷害、強制罪嫌起訴肉圓爸

2019-01-31 12:46

百萬紙鈔受潮遭蟲蛀 調查局救回899張仟元鈔

2019-01-31 11:47

車禍傷人拒賠償？私法正義前 其實還有這部法律

2019-01-31 11:54

涉賄嘉義市議員廖天隆 法庭上認罪望換緩刑

2019-01-31 13:12

計程車將繞行抗議Uber 警針對北車周邊啟動交通快打

2019-01-31 13:05

計程車繞行政院抗議Uber 警：未申請核准集會遊行

2019-01-31 12:55

西門西寧大樓交易案爆內線交易 房仲達人曾享亮不起訴

2019-01-31 12:46

新任檢察長交接典禮 蔡清祥：年輕化具有行動力

2019-01-31 12:28

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

永大收購案 小股東按鈴申告董事長等人背信

2019-01-31 10:39

年關將近 金融機構重點時段警力加強警戒

2019-01-31 10:35

酒駕防治協會要求加強機車攔檢 警：汽機車都會攔查

2019-01-31 10:34

中山警包庇酒店案 檢第二波起訴五官警

2019-01-31 10:32

太電案孫道存被胡洪九控偽證 高院同樣認定無罪

2019-01-31 10:17

酒駕數、死亡數雙高 學者：酒駕防制遇瓶頸

2019-01-31 10:16

詐團掌櫃擁1800萬現金窩豪宅 嫌女友辯：我媽是貴婦

2019-01-31 10:11

1票最高4萬元 中壢市議員張運炳賄選遭起訴

2019-01-31 10:06

1次可抵債2萬 男子偕女友運毒重判7年8月

2019-01-31 10:02

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

嘉市前議員郭明賓買票 LINE對話成鐵證

2019-01-30 23:47

彰縣議員施嘉華 父涉賄選起訴52人

2019-01-30 23:40

「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39

智慧監獄來臨 家屬收容人遠距行動接見

2019-01-30 17:31

「會炸掉總統府」惡男陷害親兄弟 發文涉三罪

2019-01-30 16:38

不想牢裡過年 偷車賊被逮向警求饒：可以出來嗎？

2019-01-30 14:52

中山分局涉貪7警審理中交保 返家過年

2019-01-30 14:47

辦過扁婿趙建銘 許永欽派洗錢防制辦公室執秘

2019-01-30 14:35

電動車拆電池充電 竊賊順手牽羊沒法騎亂丟

2019-01-30 14:10

影／年前想撈一筆 警方真槍實彈直搗賭場

2019-01-30 14:05

林知延被控私裝GPS 吳欣盈：台灣雖法治 但可混水摸魚

2019-01-30 13:10

談跟監案 新光吳欣盈：法律應有一致標準

2019-01-30 13:01

慶富少東也怕自家不還錢？ 借到錢竟拐個彎

2019-01-30 12:32

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55
看更多

熱門文章

TOYOTA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

目睹老公1家3口用餐 老婆驚知外遇組家庭

2019-01-30 20:26

賴男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

2019-01-30 19:00

影／泰女「半套」服務滿手精液 警一照現形

2019-01-30 14:04

竹聯幫辦公祭天道盟同心會致意爆推擠 警拔槍制止

2019-01-31 10:22

大甲溪峭壁驚見男子尋短 死者是失聯5年失蹤人口

2019-01-30 22:31

機上風景要多少有多少 真相：打開冰箱就能出國

2019-01-31 10:41

「尋奶啟事」掛街頭 驚見「奶奶快回家」好害羞

2019-01-30 21:33

「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

酒警語「飲用後請勿打給前女／男友」 網：這是三小

2019-01-30 21:14

受刑人對室友乘機性交 被害人：新來的不敢叫

2019-01-30 16:55

6千萬豪宅法拍價只剩3千萬 竟是書記官趕結案

2019-01-31 09:56

過年前遇死劫 男騎士閃避小黃撞上違停車慘死

2019-01-30 17:33

男大生涉性侵4名女童 受害女童家長：盼韓國瑜清理教育界敗類

2019-01-30 17:57

母子聯手虐死女童二審才想道歉 阿公：鱷魚的眼淚誰信？

2019-01-30 16:08

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

男遇臨檢嗆示證 警署力挺員警依法執法

2019-01-30 19:53

影／離奇車禍 機車騎士自摔慘遭汽車輾過

2019-01-30 17:42

色濟公報明牌要摸奶 瞎扯「起乩狀態不知情」

2019-01-30 16:02

凸起0.1公分地磚絆倒顧客 連鎖賣場判賠14萬餘元

2019-01-31 12:00

「正晶」要法官重判蔡正元 「讓他了解言論自由真諦」

2019-01-30 14:09

3年虐死2兒女 夫妻續押求重刑

2019-01-31 00:45

女童遭性侵傳有「鄉民正義」 幼園籲理性

2019-01-30 19:15

國道警車設備升級 盼不再有員警因公殉職

2019-01-30 17:12

辦過扁婿趙建銘 許永欽派洗錢防制辦公室執秘

2019-01-30 14:35

黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40

「死神招手」微電影熱播 台中第5分局提醒別成酒駕者

2019-01-30 16:28

去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59

被害牙醫妻：請蔡總統兌現承諾 把洞補起來

2019-01-31 00:39

高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29

電動車拆電池充電 竊賊順手牽羊沒法騎亂丟

2019-01-30 14:10

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

按摩女挑逗男客「想那個要戴」 法院認定按摩院違法

2019-01-31 11:06

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top