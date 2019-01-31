新任檢察長交接典禮 蔡清祥：年輕化具有行動力

2019-01-31 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部今舉行檢察長及高階主管、機關首長交接儀式，部長蔡清祥致詞期許檢察長心態及心境必須年輕化、有行動力；專業、果斷力，要汰除劣質檢察官；有熱衷、領導力，具感染力把活動傳給所屬同仁；有協調力，面臨挑戰難題；即刻就任、進入狀況，解決問題。

法務部舉行高階主管暨所署檢察、廉政、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮。此次人事調整，包括本部主任秘書、保護司司長、廉政署署長、行政執行署署長，還有10位新派任檢察長，加上區域調動的檢察長，共有25位新任高階主管及機關首長異動，規模幅度創歷來之最。

蔡清祥先感謝卸任的高階主管及機關首長，過去的奉獻及努力。對於新任的高階主管及一、二審檢察長，蔡清祥說，檢察署不是一盤散沙、單打獨鬥的機關，是一個講求團隊精神的團體，必須有一個能帶動隊伍的隊長。他說，這個隊長，就是檢察長，並提出作為ㄧ個稱職的檢察長，必須具備年輕化、具有行動力；專業化、具有果斷力；有熱忱、具有領導力；高EQ、具有協調力等特質。

他表示，基於此等特質，在這次人事調整中，特別以適才適所、老中青經驗傳承、北中南區域均衡、性別平衡、鼓舞基層認真努力的檢察官士氣等原則；考量操守佳、具豐富辦案經驗、完善行政歷練及良好溝通協調能力者，並事先與本部三位次長、檢察總長、台高檢署檢察長充分討論。