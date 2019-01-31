百萬紙鈔受潮遭蟲蛀 調查局救回899張仟元鈔

2019-01-31 11:47 中央社 台北31日電



調查局今天提供的新聞資料指出，從事汽車買賣的黃姓男子因常有現金需要，習慣在家中存放現鈔，今年初發現存放於衣櫃內的百萬元現鈔已受潮結塊且遭蟲蛀，破損狀況相當嚴重。（圖為示意圖） 本報系資料照/記者胡經周攝影 分享 facebook 高雄市黃姓男子在家中衣櫃存放近百萬元現鈔，鈔票經年累月後受潮結塊而破損不堪。調查局鑑識科學處逐一接合、比對，日前成功拼出899張千元真鈔。

調查局官員說，依規定紙鈔拼湊面積達3/4且為真鈔即可全額兌換，拼湊面積若超過1/2但不滿3/4，僅可兌換半額，因此實際救回的金額將由台灣銀行認定。

調查局今天提供的新聞資料指出，從事汽車買賣的黃姓男子因常有現金需要，習慣在家中存放現鈔，今年初發現存放於衣櫃內的百萬元現鈔已受潮結塊且遭蟲蛀，破損狀況相當嚴重，難以分辨真假與張數。

黃姓男子不忍損失，透過台灣銀行前鎮分行轉送調查局鑑驗救鈔。

調查局表示，受理本案後秉持減少民眾財產損失、高品質高效率的為民服務精神，經分離、展開破鈔檢體，並逐一檢查與比對，再依確認為真鈔碎片的票號資訊、印墨圖紋、防偽特徵以及破碎邊緣等，片片接合重建，共拼出千元真鈔899張，救回近九成，歷時近14天。

官員指出，鑑定污破損鈔券必須先將破鈔檢體放在抽風櫃去除水分並殺菌，隨後再以人工方式逐一解離破鈔檢體，必要時得動用超音波震盪器或使用酵素協助解離，再逐一接合重建。

新聞資料指出，調查局除支援司法機關鑑定鈔券真偽，也接受中央銀行委託辦理火焚和污破損鈔券鑑定，是台灣唯一取得國際認證的鑑定機關。

鑒於年關將近，現金需求量大，假鈔恐伺機流竄，調查局呼籲民眾，以簡易三招即「摸一摸凸起墨紋」、「看一看水印圖案」、「轉一轉變色油墨」檢查手上鈔券，即可防止誤收假鈔，調查局將持續精進檢驗技術與提升鑑定品質，保障民眾基本權益，和全民一起維護國家幣信。