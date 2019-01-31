高雄鐵路地下化索賄包商 官員拒認罪重判12年

2019-01-31 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



交通部鐵改局余姓副公司遭控藉辦理高雄鐵路地下化工程，向包商索賄。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工務段的副工程司余姓男子，負責高雄鐵路地下化工程，竟涉藉監工權限向包商索賄，檢廉去年3月搜出包括單眼、露營帳篷等，還發現他在外租處裝修費，也要廠商買單，高雄地院審理後，今天上午依犯藉勢勒索財物罪，重判12年，仍可上訴。

余姓男子（47）聽判後眉頭深鎖，接著開庭調查是否繼續羈押時，余哽咽稱「我不應受判決處分」，還說想返家過年，希望獲交保。余說，當時雖與妻子不睦選擇離家，仍會帶小孩上下課，若能交保，希望返家修復關係。審判長將評議後裁定。

檢方指控，余姓男子辦理「青海路段及九如路段台鐵地下化（明挖覆蓋）工程」，總預算破56億元，由泛亞工程公司得標。余姓男子心知包商希望施工、請款、驗收等都能如期進行，對他要求不敢拒絕，趁機施壓並大膽索賄。

檢方查出，2014年9月到2018年1月間，余多次嗆包商的黃姓主任「如果要給你挑毛病的話，甚至直接拆掉重做，你們都對我沒辦法」、「我一定他媽好好款待你們」，並透露其他廠商會滿足他需求，開始索討餐券、行動電源、行動硬碟等物，還以「桌」為單位討現金，1桌即1萬元，共勒索得21萬元。

余也把自己機車牽去包商特約車行維修，及他私人用餐發票、買百貨禮券、都打上包商統編來「核銷」。後來余疑似搬出與「小三」同居，要求包商幫租處裝修、添購家電，甚至乾脆LINE傳想要的卡式爐、辦公桌商品照，要求包商直接買來，或訂購帳篷等商品，收貨地址為包商的施工所，選擇「貨到付款」。