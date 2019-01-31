永大收購案 小股東按鈴申告董事長等人背信

2019-01-31 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



永大機電董事會通過日立公司以每股60元公開收購案，排除有意出價更高的美國奧的斯、瑞士迅達公司所提的每股63元案，股東黃文泰今天具狀前往台北地檢署按鈴控告永大董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、日立法人董事長島真、董事鄭萬來、廖錦玉、謝永明6人涉嫌背信及證交法特殊背信罪。

黃文泰與10多名股民手持「賤賣永大獨厚日立」、「股民淌血」、「違法收購」等標語痛批永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，損害股民利益12億元。

黃文泰說，永大董事會排除出價高的2家外商，不符合邏輯，贊成收購案的永大董事與獨董們已違背善良管理的責任，請檢察官偵辦，還小股民公道。

黃文泰說，永大是體質良好的上市公司，且大陸市場更是未來金雞母，上海永大廠區的土地價值更是不斐，身為投資人只要股票能賣好價錢他都贊成，但此次公開收購有太多不合常理之處，他認為是賤賣資產。

黃文泰說，1間地段好的房屋，又有都更題材，屋主在不缺錢下，會以未來前景價格替自己爭取最大利益，對照永大的作法即不合常理。

黃說，公司鑑價報告的價格在每股約57元到68元之間，永大卻同意日立選擇的60元，連平均價62.5元都不到，沒有捍衛爭取小股民最大利益。