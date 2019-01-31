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太電案孫道存被胡洪九控偽證 高院同樣認定無罪

2019-01-31 10:17聯合報 記者王宏舜╱即時報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存在太電案審理時，被事業夥伴、太電前財務長胡洪九告發偽證罪，孫被起訴，台北地院去年6月判孫無罪。檢方上訴，高等法院今維持一審無罪見解，駁回上訴。依刑事妥速審判法規定，除非判決牴觸憲法、違反解釋或判例，否則不得上訴第三審。

孫道存(70歲)、胡洪九原本是太電同事，兩人都被控掏空資產200多億元，孫被判刑3年定讞，胡則被判14年6月徒刑，現都在監。

孫道存、胡洪九被控自1990年起，未向董事會報告，逕在大陸、香港成立太豐行等子公司，太豐行1992年11月向香港長江集團購買海怡廣場東、西翼地產。胡告發指出，孫道存否認到香港參加太豐行簽約儀式涉偽證罪，檢察官查辦後，起訴孫。

孫一審無罪，檢方認為北院沒綜觀證述意旨而是「拆開來看」才判無罪，提上訴。高院準備庭時，孫說自己在作證時是憑記憶回答，沒有作偽證，除香港港麗酒店、美國西南銀行、泰國的電線電纜本業外，他不管會計、海外轉投資。

律師團主張，孫道存作證僅就與自己有關的部分回答，和胡洪九無關，況且作證已距事發11年，記憶錯誤是人之常情；而刑法要成立偽證罪，須是「於案情有重要關係之事項」，孫當時講的並不是與案情重要關係事項，胡被判有罪，也不是因孫的證詞。

檢察官則主張，孫並不是記憶不清楚，從起訴書可發現他對知否太豐行、領薪都能清楚回答，如果「不是故意的」可如實陳述，若真的忘了也可以說「不清楚」，可見故意偽證。

孫道存在高院開庭時，不斷說自己是「依印象」回答問題，當時是胡洪九聲請傳他當證人，待證事實他早忘了。他抱怨，當時他身為同案被告，但法官卻沒有告訴他可以拒絕作證，也說太電的海外投資是胡負責，海外投資、財務部和會計部與他無關。孫說，即使港麗酒店是他簽約，簽完後也沒人跟他說明；會計與簽證會計負責太電的財務報表，他是在某次董事會才聽到「太豐行」。

孫近幾次開庭時，只能以沙啞的「氣音」答話，他向法官表示「因為長腫瘤」，但力爭清白。

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被控偽證，一審無罪，檢方上訴，高等法院今駁回，他...
太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被控偽證，一審無罪，檢方上訴，高等法院今駁回，他幾篤定無罪。記者王宏舜／攝影
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孫道存

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