酒駕數、死亡數雙高 學者：酒駕防制遇瓶頸

2019-01-31 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣混合車流情形嚴重，常有公車、貨車、機車擠在同個車道。 聯合報系資料照片 分享 facebook 去年A1類酒駕事故96件，其中以機車肇事63件為最多，小客車26件次之。學者表示，政府防制酒駕多年，但招數用盡、碰到瓶頸，因此肇事數量不減反升，應建立大數據分析各項肇事案件，尋找防治工作的突破點，更要改善混合車流環境，才能降低機車事故。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，酒駕防制工作多年來在原地打轉，效果遞減，若不尋找新的方法，未來肇事件數恐持續增加。建議透過大數據分析、取得更多資料，每個酒駕案例都要取得人車及行車環境背景，將這些資料與酒駕事故連結起來，了解在什麼情況下容易發生酒駕、哪一款車子或維修保養方式會導致傷亡更嚴重，將有助於建立新的酒駕防治工作。

近五年取締酒駕違規件數均達十萬件以上，其中以機車違規占六成五為最大宗，汽車占三成五以下。李克聰表示，台灣車種愈來愈多元複雜，除了機車以外，電動自行車及電動代步車數量隨處可見，未來也是酒駕事故的潛在高風險者，有必要簡化車種。

李克聰說，台灣混合車流嚴重，每個車種、每個駕駛人速度都不同，用路人習慣變換車道超越前車，容易發生事故。台灣機車尤其習慣變換車道，穿梭車縫及快慢車道之間，稍不注意就會肇事。

他表示，可建立分級分流的示範道路，分成主要及次要道路。主要道路給大車走，次要道路讓機車走，改善混合車流，避免大小車相撞，但道路替代性要強，否則恐引起反彈。他說，雖然這種做法有困難，但為了改善交通情況，有必要嘗試。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜認為，酒駕肇事件數及死亡人數都以機車為大宗，但騎機車的多半是年輕人，任何傷亡對國力都是很大的損失；執法單位應加強機車攔檢，公部門對於酒駕防治及交通安全的宣導，都要再加把勁。