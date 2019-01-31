詐團掌櫃擁1800萬現金窩豪宅 嫌女友辯：我媽是貴婦

2019-01-31 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市簡姓男子涉詐欺，屋內藏有1800萬現金，與施姓女友（右）躲在北屯區豪宅內。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 台中市警局在2017年底查獲以張姓男子為首的詐騙集團，一年多來積極策反其中幹部，接獲簡姓男子身懷詐得的贓款，警方在連續22天的「斬手行動」中出擊，在月初時在北屯區某豪宅內，緝捕簡到案，並在屋內行李箱內，查獲1800餘萬的現金，當時簡的施姓女友也在屋內，還辯稱「我媽是貴婦，所以錢都放行李箱」，簡被依詐欺罪移送後，聲押獲准；台中市警局今天表示，斬手行動共緝捕319人到案、66人羈押獲准、查扣不法贓款3694餘萬元。

台中市警局經濟組指出，2017年底時查緝張姓男子為首的詐騙集團，當時查緝12人到案，經過一年多的偵審程序，同仁成功策反其中一名幹部，指證該團仍有一名「掌櫃」簡姓男子（38歲），擁著大批的贓款在外逃竄，警方循線展開追查，鎖定簡就住在北屯區某豪宅內。

全案在9日搜索，當時簡與施姓女友（29歲）還裝淡定，面對警方搜索還在「看卡通」，警方也看到滿屋的新型電子產品、名牌包、名表等，顯示二人生活奢華，隨後在兩個行李箱內，查獲1800萬元的現金，警方將二人隔離詢問，簡辯稱「錢是拿來買房子的」，但施女則辯稱「我媽是貴婦，錢放行李箱代她保管」，兩人辯詞顯然不符。

全案將簡依詐欺共犯身分，移送台中地檢署偵訊，訊後法官裁定羈押，而施女因無直接證據，暫依關係人身份請回。