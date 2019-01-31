1票最高4萬元 中壢市議員張運炳賄選遭起訴

2019-01-31 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳，涉嫌在11日24號投票日當天，親自向選民交付1萬2000元至4萬元現金行賄，順利以吊車尾連任，去年底遭檢方聲押獲准，今天依違反選罷法起訴張及其堂弟，另4名收賄選民向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，張運炳（63歲）及堂弟（62歲）考量這次選舉中壢區有20多人參選，競爭相當激烈，加上張氏宗親會票源也遭其他人瓜分，就不思以良好政見、理性問政等選民服務已獲得支持，

檢方指出，張運炳去年7、8月先交給堂弟100萬元現金作為買票用，直到11月24日大選當天清晨5點多，就前往桃園市中壢區大崙、龍崗及內定里等選區，打電話聯絡選民後要對方上車，並親自向他們交付1萬2000元至4萬元不等現金買票，另請熟識的選民在替他代為交付賄款。

檢調雖早已掌握實證，但桃園市議會在11月27、28日召開臨時會，張27日被傳喚不出庭，躲在議會保護傘下直到會期結束，去年12月15日再被傳喚後遭檢方向法院聲押獲准。

檢方偵結依違反公職人員選罷法，起訴張運炳及其張姓堂弟，另林姓、李姓、楊姓及游姓等4位選民則聲請簡易判決處刑，另張運炳和堂弟用來行賄的100萬元現金，起訴時併聲請法院宣告沒收或追徵。

張運炳為桃園縣第12、13、15、16及17屆縣議員，升格為桃園市後當選第1屆市議員，由於張在上屆當選票數就不算高，這次中壢區戰況更是激烈，綠黨、時代力量及多位無黨籍候選人紛紛出戰，這次被賄選被抓遭起訴，檢方去年底已經向法院提當選無效之訴。