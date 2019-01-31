去年酒駕死亡人數升高 交部盼修法盡速三讀

2019-01-31 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年A1類酒駕件數及死亡人數升高。聯合報系資料照 分享 facebook 107年酒駕交通事故統計，A1類（當場或24小時內死亡）案件總數及死亡人數都是五年來首度飆高。去年件數從85件升為96件，較上年度增加12.94%；死亡人數從87人升為100人，較上年度增加14.94%。交通部表示，盼下個立法院會期盡速通過修法，加重酒駕刑責。

去年取締酒駕違規10萬1202件，較上年度減少2468件，降幅2.38%。其中機車違規6萬6488件占總數65.7%，比上年度減少3614件、降幅5.19%；汽車違規3萬4500件占總數34.09%，比上年度增加999件、增幅2.98%。移送法辦總計5萬7826件，較上年減少3234件、降幅5.30%。

取締違規件數減少，但相較上年度，去年機車A1類酒駕肇事件數從42件增至63件，五年來首見升高，占總數65.63%；小客車則從35件降為26件。

以酒精濃度而言，去年A1類酒駕第一當事者的酒精濃度每公升超過0.56毫克總計81件，占比高達84.38%，比前一年多5件、增幅6.58%，顯示酒駕肇事者當下已達泥醉程度的件數愈來愈多。

為重懲酒駕犯，去年不少立委提案修正道路交通管理處罰條例，擬將酒駕罰鍰下限從1.5萬元提高至3萬元、同車乘客可處「連坐」罰6千元至1.2萬元，5年內酒駕3次以上的累犯車輛須懸掛特殊車牌以供用路人辨識。法條經立法院初審通過，但仍卡在立院遲遲無法三讀。

交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻表示，酒駕零容忍已是全民共識，防治酒駕每年都是各縣市重點業務，最近正值尾牙及春節期間，酒駕執法更是重中之重。另外許多民眾前一晚喝酒，隔天上午宿醉卻仍騎車或開車上路，造成不少傷亡，正確做法應是搭乘大眾交通工具，這也是交通部今年重要宣傳項目。

謝銘鴻說，很多立委都有共識，希望修法加重酒駕處罰，去年因為立法院進度關係尚未通過，希望下個會期可盡快完成修法，屆時對酒駕情況可望有一定程度改善。