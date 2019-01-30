「脂肪出去體力進得來」警仿市長口吻 韓國瑜笑有創意

2019-01-30 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今晚8點前往左營警分局慰問執勤員警及守望相助隊員，發送目前最火熱的「韓國瑜紅包」，並在會上致詞勉勵所有員警對於春安演習要全力以赴。由於慰問會場的禮堂與警分局內的健身房在同一層樓，禮堂外牆上掛了大大的「脂肪出得去，體力進得來」，韓國瑜特別走到前方大聲念出，大笑說「好有創意」，惹得現場笑聲不斷。

韓國瑜致詞用新年吉祥賀詞「三陽開泰」作為開場，並反映現場官警什麼叫做三陽開泰？他說，這四字跟警察的工作是有關係的。「一陽，就是冬至，二陽，過一個月，三陽，這是要春節了。」韓國瑜說，春節那天就是三陽，「泰」則是否極泰來的太，所以在場的人肩膀上責任就是要保護高雄市，在安全的環境下達到泰。

韓國瑜也透漏，他常跟高市警察局長李永癸說，安居樂業中，安居一定在前面，表示出他對高雄拚治安的決心。韓國瑜說，現在全世界眼睛都在看著高雄，投資客觀光客也來了，台北市遊覽車公會理事長2天前曾找他聊天，說台北的遊覽車被租，通通到高雄玩，如果攤商、餐廳生意變好，治安卻發生問題就完蛋。