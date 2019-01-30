前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義地檢署去年選舉期間查賄，發現有3起賄選與嘉義市前市議員郭明賓有關，今天依違反選罷法偵結起訴郭明賓等9人，而邱姓樁腳的Line對話成為賄選鐵證，郭委任律師江振源今天向民事庭法官陳述，郭個人前天宣布請辭並願意繳回選票補助款，認為已無審理之必要，法官裁定交由合議庭決議。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，選罷法並未設置撤訴機制，檢方為保證選舉的公平性和相關候選人的權利，所以訴訟的意義仍存在。嘉義市議會表示，議會前天收到郭的請辭書，即刻生效。

嘉義地檢署起訴書指出，郭明賓（70歲）與邱姓樁腳（67歲）、朝陽里前里長董林淑治（71歲）有多年交情，為競選連任，交付賄款給兩人，另拿錢給嘉義市某大樓的主委和副主委，拜託兩人代為買票。

其中邱姓樁腳以每票1千元代價向25位選民行賄買票，但其中一名選民拒絕收賄，東窗事發，檢警調搜索查扣邱的手機，發現邱與郭明賓去年6月曾向郭傳送「早安」訊息，郭即傳送「小心」、「小心謹慎」，檢方比對與邱買票時間點一致，足證郭知悉邱婦為他買票。

郭事後辯稱手機遺失，檢方認定郭刻意刪除與邱姓樁腳對話記錄以滅證。嘉義地檢署今天將郭明賓等9人提起公訴，由於9人已認罪，檢方請求法院減輕其刑。