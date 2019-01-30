親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署去年選舉期間查賄，發現有3起賄選與嘉義市前市議員郭明賓有關，今天依違反選罷法偵結起訴郭明賓等9人，而邱姓樁腳的Line對話成為賄選鐵證，郭委任律師江振源今天向民事庭法官陳述，郭個人前天宣布請辭並願意繳回選票補助款，認為已無審理之必要，法官裁定交由合議庭決議。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，選罷法並未設置撤訴機制，檢方為保證選舉的公平性和相關候選人的權利，所以訴訟的意義仍存在。嘉義市議會表示，議會前天收到郭的請辭書，即刻生效。

嘉義地檢署起訴書指出，郭明賓（70歲）與邱姓樁腳（67歲）、朝陽里前里長董林淑治（71歲）有多年交情，為競選連任，交付賄款給兩人，另拿錢給嘉義市某大樓的主委和副主委，拜託兩人代為買票。

其中邱姓樁腳以每票1千元代價向25位選民行賄買票，但其中一名選民拒絕收賄，東窗事發，檢警調搜索查扣邱的手機，發現邱與郭明賓去年6月曾向郭傳送「早安」訊息，郭即傳送「小心」、「小心謹慎」，檢方比對與邱買票時間點一致，足證郭知悉邱婦為他買票。

郭事後辯稱手機遺失，檢方認定郭刻意刪除與邱姓樁腳對話記錄以滅證。嘉義地檢署今天將郭明賓等9人提起公訴，由於9人已認罪，檢方請求法院減輕其刑。

嘉義地方法院民事庭今天下午再度開庭，郭未現身，江振源提到檢方今早才提起公訴，難以強求郭匆促受理，且郭昨天辭去市議員一職，願意繳回選票補助款，認為已無持續訴訟的意義，望法庭終止審理。

嘉義市前市議員郭明賓涉嫌此屆選舉買票賄選，嘉義地檢署今天依違反選罷法將郭明賓等9...
嘉義市前市議員郭明賓涉嫌此屆選舉買票賄選，嘉義地檢署今天依違反選罷法將郭明賓等9人提起公訴。圖／本報資料照
分享

樁腳選罷法

相關新聞

女童遭性侵傳有「鄉民正義」 幼園籲理性

2019-01-30 19:15

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39

智慧監獄來臨 家屬收容人遠距行動接見

2019-01-30 17:31

「會炸掉總統府」惡男陷害親兄弟 發文涉三罪

2019-01-30 16:38

不想牢裡過年 偷車賊被逮向警求饒：可以出來嗎？

2019-01-30 14:52

中山分局涉貪7警審理中交保 返家過年

2019-01-30 14:47

辦過扁婿趙建銘 許永欽派洗錢防制辦公室執秘

2019-01-30 14:35

電動車拆電池充電 竊賊順手牽羊沒法騎亂丟

2019-01-30 14:10

影／年前想撈一筆 警方真槍實彈直搗賭場

2019-01-30 14:05

林知延被控私裝GPS 吳欣盈：台灣雖法治 但可混水摸魚

2019-01-30 13:10

談跟監案 新光吳欣盈：法律應有一致標準

2019-01-30 13:01

慶富少東也怕自家不還錢？ 借到錢竟拐個彎

2019-01-30 12:32

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55

中山警包庇酒店案 檢今再傳喚4官警

2019-01-30 11:28

華南王子、新光公主判離 座車私裝GPS續纏訟

2019-01-30 11:24

毛孩關狗籠2周變犬屍 檢方認定飼主沒有故意

2019-01-30 11:20

網拍業者罵顧客「有病要醫」 涉公然侮辱遭起訴

2019-01-30 11:13

「都是湖北幫」 大陸業者用醫美名義派人來台賣假哀鳳

2019-01-30 11:13

排放有毒電鍍廢水至旱溪 河錩公司老闆被起訴

2019-01-30 10:16

陪審制可判決不附理由 法官：台灣人能接受？

2019-01-30 09:54

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

台江濕地禁止捕撈 保七警不畏低溫清除蜈蚣網

2019-01-30 09:32

13年首次摸媽媽的手…重刑犯振作

2019-01-30 01:17

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

坦承賄選 嘉市議員郭明賓請辭

2019-01-30 00:00

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

女老師和男學生車震曝光 她丟了工作告舊愛

2019-01-29 18:22

施明德參選總統沒過連署門檻 最高行：釋字468宣示合憲

2019-01-29 18:03

八仙塵爆纏訟跑3年半 傷者父母心理創傷重放棄求償

2019-01-29 17:02

遭提當選無效郭明賓請辭 律師：判決確定仍可遞補

2019-01-29 16:35

大媽火鍋店掉6張紙鈔 影城4年輕員工撿走瓜分被法辦

2019-01-29 16:15

舉重女將林子琦不滿禁賽8年 提告求參賽下月宣判

2019-01-29 14:57

影／精美網站取信民眾 仲介非法移工月賺30萬

2019-01-29 13:42

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07

辦公室婚外情 變互相毀滅

2019-01-30 00:58

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

影／泰女「半套」服務滿手精液 警一照現形

2019-01-30 14:04

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

18歲的他結新歡與舊愛離婚 新歡家人反對兩頭空

2019-01-29 20:32

假裝拉筋偷錢包 警2百米外逮人

2019-01-30 10:58

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

10年後忽聞媽媽死訊…流浪漢啜泣

2019-01-30 01:25

民眾貪看溼地美景 漲潮受困沙洲被救

2019-01-29 20:13

TOYATA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

誇張密醫！ 針灸治療還餵病人過期5年藥粉

2019-01-30 12:20

北市社子火警燒7間廠房 民眾：火警前有人在河堤燒金紙

2019-01-30 08:34

跑車深夜飆速攔不住 見警亮槍才說「怕警察」

2019-01-30 13:05

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55

「正晶」要法官重判蔡正元 「讓他了解言論自由真諦」

2019-01-30 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top