娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



過去收容人家屬如果要與收容人接見面會，必須親赴監所，法務部有感於家庭支持的力量可以使收容人順利復歸社會，打造智慧型監獄降低面會成本，未來，收容人家屬只要申請並下載專用APP，即可在家中遠距與監所收容人面會30分鐘。

對於新的創舉，法務部矯正署署長黃俊棠表示，遠道收容人家屬或年長、或年幼、或身體不便，接見不易，成本也高，初期將選擇離島的澎湖監獄、偏遠山區的泰源技能訓練所自下月18日開始試辦，為期半年，如成效良好，2019年將全面推動辦理以行動載具辦理接見業務。

黃俊棠說，收容人需要家庭的支持，而家庭本身也需要支持，過去，接見規則可能讓親情無形中增添距離，因此才推動行動接見系統，准許符合規定的家屬透過手機或平板電腦辦接見，「讓親情無距離，讓愛更容易」。

矯正官員說，一個思親的母親想看坐牢的兒子，如果身體不好，家住得又離監獄遙遠，一趟行程會搞得很累，以手機視訊取代原本的接見的規定，可使雙方方便見面，至於作法則是利用手機或電腦在線進行申請面會者的身分辨識，以掃瞄身分證條碼輔以臉部辨識系統認證，即可遠距接見。

此外，法務部在智慧型監獄轉型上另有新方案，黃俊棠說，以往監所內收容人利用作業金購買生活必須品，要填寫請購單，再以人工審核，「收容人寫到手軟，管理人員看到眼花」，福利社有沒有存貨也難以管理，這些狀況未來都將改善。