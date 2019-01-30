親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

今年過年難過了！TOYATA業務交車與粉紅保時捷撞爛

麗寶樂園斷軌雲霄飛車停擺 遊客從16層樓高處走下

農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹地方法院近期2件非法佔用土地案，被告賴、簡姓男子都遭法官依因違反「區域計畫法」判定有罪，卻認為檢方因無預算可拆除地上物，駁回檢察官聲請沒收建物聲請。檢方批，國土被破壞卻不能復原，司法機關將淪為共犯，將再上訴。新竹地院表示，尊重檢方上訴，也尊重各法官的獨立審判。

檢方認為，賴男購買竹北市農地違法搭建鐵皮屋，以經營海鮮饕宴館餐廳，未依管制作農業使用，新竹地院依區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判賴男6月，卻沒宣告沒收，是違法刑法38條「供犯罪所用之物得沒收」規定。

況且，賴男未依縣府要求，未拆建物，可知他是漠視法紀及公權力，惡性重大，更有礙於土地及天然資源保育利用，檢方將再提上訴。

保護農地為什麼很重要？檢方表示，好土是寸土寸金，在土地水泥化後沒有恢復空間，尤其，若在農地上搭建鐵皮屋、甚至蓋工廠等，所排放的廢水若沒有依照標準管制，鄰近一帶的農地就會受到污染，進而影響民眾「食」的安全。

檢方說，若未來消費者都購買農地，未依照程序進行改建使用，不就是讓建商有機會來變相炒作農地。法官認為，檢方若無充足預算得以執行，反而更有損司法公信力，因此不准沒收其地上物。

另外，簡男在新竹縣新豐鄉搭建違章鐵皮屋，新竹地院依建築法非法復工經制止不從罪，判拘50日。法官同樣理由，駁回檢方沒收地上物的聲請。對此，檢方直批，「是倒因為果的謬誤。」

檢方強調，違章建築有消防安全問題，如桃園保齡球場大火，消防員喪命。法官卻判定，未沒收違建物，將使司法機關成為破壞國土的共犯，判決恐有權力濫用之虞，將再提上訴。

賴男購買竹北市農地違法搭建鐵皮屋，以經營海鮮饕宴館餐廳。圖／讀者提供
賴男購買竹北市農地違法搭建鐵皮屋，以經營海鮮饕宴館餐廳。圖／讀者提供
分享

農地新竹建築

相關新聞

前市議員郭明賓坦承賄選 樁腳Line對話成鐵證

2019-01-30 18:35

娘用手機探望獄中的兒 澎湖2監獄下月試辦

2019-01-30 17:46

智慧監獄來臨 家屬收容人遠距行動接見

2019-01-30 17:31

「會炸掉總統府」惡男陷害親兄弟 發文涉三罪

2019-01-30 16:38

不想牢裡過年 偷車賊被逮向警求饒：可以出來嗎？

2019-01-30 14:52

中山分局涉貪7警審理中交保 返家過年

2019-01-30 14:47

辦過扁婿趙建銘 許永欽派洗錢防制辦公室執秘

2019-01-30 14:35

電動車拆電池充電 竊賊順手牽羊沒法騎亂丟

2019-01-30 14:10

影／年前想撈一筆 警方真槍實彈直搗賭場

2019-01-30 14:05

林知延被控私裝GPS 吳欣盈：台灣雖法治 但可混水摸魚

2019-01-30 13:10

談跟監案 新光吳欣盈：法律應有一致標準

2019-01-30 13:01

慶富少東也怕自家不還錢？ 借到錢竟拐個彎

2019-01-30 12:32

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55

中山警包庇酒店案 檢今再傳喚4官警

2019-01-30 11:28

華南王子、新光公主判離 座車私裝GPS續纏訟

2019-01-30 11:24

毛孩關狗籠2周變犬屍 檢方認定飼主沒有故意

2019-01-30 11:20

網拍業者罵顧客「有病要醫」 涉公然侮辱遭起訴

2019-01-30 11:13

「都是湖北幫」 大陸業者用醫美名義派人來台賣假哀鳳

2019-01-30 11:13

排放有毒電鍍廢水至旱溪 河錩公司老闆被起訴

2019-01-30 10:16

陪審制可判決不附理由 法官：台灣人能接受？

2019-01-30 09:54

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

台江濕地禁止捕撈 保七警不畏低溫清除蜈蚣網

2019-01-30 09:32

13年首次摸媽媽的手…重刑犯振作

2019-01-30 01:17

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

坦承賄選 嘉市議員郭明賓請辭

2019-01-30 00:00

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

女老師和男學生車震曝光 她丟了工作告舊愛

2019-01-29 18:22

施明德參選總統沒過連署門檻 最高行：釋字468宣示合憲

2019-01-29 18:03

八仙塵爆纏訟跑3年半 傷者父母心理創傷重放棄求償

2019-01-29 17:02

遭提當選無效郭明賓請辭 律師：判決確定仍可遞補

2019-01-29 16:35

大媽火鍋店掉6張紙鈔 影城4年輕員工撿走瓜分被法辦

2019-01-29 16:15

舉重女將林子琦不滿禁賽8年 提告求參賽下月宣判

2019-01-29 14:57

影／精美網站取信民眾 仲介非法移工月賺30萬

2019-01-29 13:42

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07

辦公室婚外情 變互相毀滅

2019-01-30 00:58

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

影／泰女「半套」服務滿手精液 警一照現形

2019-01-30 14:04

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

18歲的他結新歡與舊愛離婚 新歡家人反對兩頭空

2019-01-29 20:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top