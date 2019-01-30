農地違法搭建鐵皮屋當餐廳 院檢認知不同調引論戰

2019-01-30 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹地方法院近期2件非法佔用土地案，被告賴、簡姓男子都遭法官依因違反「區域計畫法」判定有罪，卻認為檢方因無預算可拆除地上物，駁回檢察官聲請沒收建物聲請。檢方批，國土被破壞卻不能復原，司法機關將淪為共犯，將再上訴。新竹地院表示，尊重檢方上訴，也尊重各法官的獨立審判。

檢方認為，賴男購買竹北市農地違法搭建鐵皮屋，以經營海鮮饕宴館餐廳，未依管制作農業使用，新竹地院依區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判賴男6月，卻沒宣告沒收，是違法刑法38條「供犯罪所用之物得沒收」規定。

況且，賴男未依縣府要求，未拆建物，可知他是漠視法紀及公權力，惡性重大，更有礙於土地及天然資源保育利用，檢方將再提上訴。

保護農地為什麼很重要？檢方表示，好土是寸土寸金，在土地水泥化後沒有恢復空間，尤其，若在農地上搭建鐵皮屋、甚至蓋工廠等，所排放的廢水若沒有依照標準管制，鄰近一帶的農地就會受到污染，進而影響民眾「食」的安全。

檢方說，若未來消費者都購買農地，未依照程序進行改建使用，不就是讓建商有機會來變相炒作農地。法官認為，檢方若無充足預算得以執行，反而更有損司法公信力，因此不准沒收其地上物。

另外，簡男在新竹縣新豐鄉搭建違章鐵皮屋，新竹地院依建築法非法復工經制止不從罪，判拘50日。法官同樣理由，駁回檢方沒收地上物的聲請。對此，檢方直批，「是倒因為果的謬誤。」