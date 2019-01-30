嘉市議員郭明賓坦承賄選起訴 建請減輕其刑

2019-01-30 17:17 中央社 嘉義市30日電



被控涉嫌現金賄選案的無黨籍嘉義市議員郭明賓（中），日前以被告身分到地檢署出庭，律師陪著他，郭緊繃著臉，不願多談。本報資料照 分享 facebook 嘉義市議員郭明賓被控涉及賄選，昨天他在臉書po出「請辭議員新聞稿」，坦承賄選。嘉義地檢署今天則依違反選罷法起訴，並考量偵查中郭也坦承犯案，建請減輕其刑。

郭明賓被檢方指控賄選，昨天在個人臉書Po出「請辭議員新聞稿」坦承賄選，「即日起請辭嘉義市議員」，昨天並將辭職書交給嘉義市議會祕書長吳金對。今天全案起訴後，他透過助理回應，尊重司法調查，謝謝大家關心。

嘉義地檢署上午10時30分公布起訴書，除依選罷法起訴郭明賓外，一併起訴嘉義市某社區大樓陳姓主委等7人。起訴書指出，郭明賓、陳男等8人於偵查中自白上述犯行，建請依公職人員選舉罷免法第99條第5項前段規定，減輕其刑。

對於有投票權民眾，行求期約、交付賄賂或其他不正當利益，而約其不行使投票權或為一定行使者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金。被告在偵查中自白者，減輕其刑，減刑最多減一半。

起訴書指出，偵辦107年公職人員選舉賄選案，掌握郭明賓涉嫌自今年5、6月間透過多名樁腳以每票新台幣1000元行賄。郭明賓涉嫌與陳男商議，尋找買票樁腳，陳男找副主委趙姓男子等人為郭明賓行賄，並抄寫合適社區住戶名單，待確認行賄票數後，即預備款項作為行賄及請託樁腳費用。

另外，郭明賓得知好友邱姓女子與鄰里互動良好，即交付賄款6萬元，言明「這次要選議員，幫我處理一下」等語，由邱女向熟識民眾請託投票支持郭明賓。

嘉檢去年查察賄選發現郭明賓涉賄選案，去年底向法院提起當選無效之訴，今年1月2日嘉義地方法院召開準備程序庭，郭明賓與委任律師均未到庭，僅具狀請假，法院今天下午開準備程序庭。