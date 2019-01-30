「會炸掉總統府」惡男陷害親兄弟 發文涉三罪

2019-01-30 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



陳姓男子為陷害親兄弟，假冒他人名義發佈恐怖貼文，稱「要炸掉總統府」，案經基隆地檢署偵結，認定他涉妨害秩序、誣告、偽造私文書等3項罪嫌，從重依誣告罪嫌起訴。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 基隆市陳姓男子與親兄弟有嫌隙，竟假冒他名義，在「永和警好讚」臉書社團發文，稱「國家他媽的是請我來幹苦工的嗎」、「我他媽的想炸掉總統府，我說到做到」、「國家怎麼做事的，我會炸掉總統」等語，直到陳男親兄弟發現自己被冒名貼文黑了，才向警方報案。基隆地檢署偵結，認定陳男涉嫌妨害秩序、誣告、偽造私文書等罪，從重依誣告罪嫌起訴。

陳男去年9月2日，窩在基隆市區某網咖偷發文，冒用其親兄弟名義，貼文稱「我目前在新北市永和清潔隊工作，我叫鍾某某，我對於現在工作非常爆炸」，內文還提及上司指派一堆鳥工作，「媽的哩，我是考進去的，國家他媽的是請我來幹苦工的嗎」，還揚言會炸掉總統、炸掉總統府，「我說到做到，我超不滿，不爽找我約談啊」。

被害人鍾某發現自己名字被冒用發文，報警處理，警方循留言追查，才查知陳男犯行，陳男訊後坦承所有犯行。

檢警調查，陳男有竊盜、妨害性自主、搶奪、強制猥褻、傷害等多項刑事紀錄，民國99年間，陳男才再因4起妨害性自主罪、1起傷害罪，被板橋地方法院判處應執行有期徒刑2年9月，陳男接續執行各刑，直到民國104年7月1日才縮短刑期假釋出獄，剩餘刑期交付保護管束，並在民國105年執行完畢，未料他又茂名發佈恐怖貼文，損害公共安全及鍾某名譽。