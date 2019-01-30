性侵心智障礙女子 惡男判刑8年2月

2019-01-30 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



66歲的李姓男子去年3月在新北市土城租屋處性侵一名心智缺陷女子，過程中，他毫不理會女子苦苦哀求「可以不要這樣嗎」，見對方家人不斷來電，結束後還持刀恐嚇對方「不要接電話，不然你全家就會有事」，今天被新北地院依妨害性自主罪判處有期徒刑8年2月、恐嚇罪3月，恐嚇罪部分得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，李男是透過張姓女友認識被害女子，其去年3月以慶生為由約對方外出唱歌喝酒，席間從對方談話和聲音聽出對方有心智障礙，當晚仍將人帶回家，以對方血路不通為由命令脫衣，進而性侵得逞。

被害女子控訴，因為自己跟張女是同學，所以沒有多想就赴約，未料李男別有所圖。她進一步指出，李男有說他是幫派的人，曾經殺過2個人，當天晚上，家人多次有打電話找她，但李男都叫她不要接，等性侵結束後，才從雜物堆中取出一把水果刀，威脅說「你不要接電話，不然你家人就會有事情」。

事發後，檢警從女子身上採集檢體驗出李男DNA，但李男仍否認性侵和恐嚇犯行，辯稱是女子自己全身脫光光跑去抱他，還抓住他的下體，稱「DNA也可以陷害一個人」，對於水果刀也稱是要切水果，直到法院審理時才坦承犯行。