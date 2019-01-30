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「正晶」要法官重判蔡正元 「讓他了解言論自由真諦」

2019-01-30 14:09聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前立委蔡正元在臉書撰文，指稱政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻遭爆赴美生子「詐健保」，兩人專程赴美生美國人，有什麼臉談陸生健保；彭、李自訴加重誹謗，士林地院判蔡無罪。兩人上訴，高等法院今辯論終結，蔡正元說自己完全是就事論事，他和彭政治立場雖不同，但也曾讚美過彭在八仙塵燃事件中捐款；彭、李的自訴代理人則要求從重量刑，讓蔡了解言論自由的真諦。

蔡正元2016年3月30日在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，「拒絕」生台灣人，心思令人疑竇，專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣「詐健保」，彭李兩人又有什麼臉在電視上談陸生健保。隔天再將文章貼到LINE群組「連正上線」分享。

彭、李提告，認為蔡正元毀損兩人名譽。蔡正元則表示是引用媒體報導加以評論，且他臉書貼文內容和報導內容一致，另彭文正也在LINE群組中，若有意見可直接反應，但彭從未回應，且夫妻專程跑去美國生美國人，還替月子中心打廣告，想拉很多台灣人去做美國人，「當然值得批評」。士院認為彭、李是知名節目主持人，也在節目中將陸生納入全民健保議題列入討論，蔡正元言論是對彭、李涉及公共事務領域的事項加以表述，屬可受公評事項，蔡無罪。

彭文正夫妻上訴，高院今審理時，蔡正元表示並無惡意、誹謗或誇大，反而是對方在上訴時，刻意剪裁他臉書文章，惡意報復。蔡正元在八仙塵燃事件時，曾捐款100萬，他說彭文正也在「連正上線」上貼出有捐款的訊息，他就曾予讚揚，自己完全是就事論事。

蔡的律師辯護，蔡是評論文章、非報導者，如果評論還要負查證義務，是扼殺社會的言論自由，況且蔡和彭都在同一個LINE群組，有溝通管道，彭沒有在群組裡反應臉書內容有問題，蔡確信新聞報導是真的，應不成立誹謗罪。

自訴代理人則說，蔡毫無悔意，「可以造謠在前，被害人須向他澄清在後」，認為若法院不處重刑，顯無法讓蔡了解言論自由真諦。高院定2月27日上午10點宣判。

蔡正元步出法庭受訪時表示，彭文正夫妻在事發很久後才告他，應該是因他曾在立院質詢何以台大專任教授能專職主持電視節目，質疑違反了相關的兼職規定，彭丟了專職工作，推測彭「不爽」而借題發揮。

前立委蔡正元遭彭文正、李晶玉自訴加重誹謗。蔡說，曾在立院質詢何以台大專任教授卻能...
前立委蔡正元遭彭文正、李晶玉自訴加重誹謗。蔡說，曾在立院質詢何以台大專任教授卻能專職主持電視節目，質疑違反了相關的兼職規定，彭丟了專職工作，懷疑彭因此「不爽」而借題發揮。 記者王宏舜／攝影
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蔡正元健保夫妻

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