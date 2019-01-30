彰化議員被提當選無效之訴 施嘉華喊冤：司法還清白

2019-01-30 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



去年五合一選舉，彰化縣第三選區縣議員候選人施嘉華的父親涉嫌拿錢請樁腳，以每票500元向選民買票，涉案的人數多達160人，檢方積極偵辦勾稽犯罪結構，今全案偵查終結，以違反公職人員選舉罷免法及刑法投票受賄等罪嫌，將施父等52人提起公訴，64人則為緩起訴處分。

施嘉華去年高票當選縣議員，彰化地檢署也在去年12月底於法定期限內對他提起當選無效之訴。施嘉華今天喊冤，指出該案件與他無關，他認為法院是講求證據的地方，相信審理後會還給他清白，相關程序交由律師處理。

檢方起訴指出，施父為讓兒子可以當選，選舉前佯稱發放工作費名義、實為以現金買票方式進行賄選，施父僱用村、鄰長發送競選總部成立邀請函，請他們轉發邀請卡給鄰內各戶，但不論有沒有完成工作，都交付5000元賄款給選區內的村長，再由村長各發放1000元賄款給選區99名鄰長。

施父也假藉發放500元工作費，實際上選民只要簽署工作費領據即可領取現金賄款，而交付30萬元賄款給他的樁腳輾轉交付給18戶選民。