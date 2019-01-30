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彰化議員被提當選無效之訴 施嘉華喊冤：司法還清白

2019-01-30 12:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

去年五合一選舉，彰化縣第三選區縣議員候選人施嘉華的父親涉嫌拿錢請樁腳，以每票500元向選民買票，涉案的人數多達160人，檢方積極偵辦勾稽犯罪結構，今全案偵查終結，以違反公職人員選舉罷免法及刑法投票受賄等罪嫌，將施父等52人提起公訴，64人則為緩起訴處分。

施嘉華去年高票當選縣議員，彰化地檢署也在去年12月底於法定期限內對他提起當選無效之訴。施嘉華今天喊冤，指出該案件與他無關，他認為法院是講求證據的地方，相信審理後會還給他清白，相關程序交由律師處理。

檢方起訴指出，施父為讓兒子可以當選，選舉前佯稱發放工作費名義、實為以現金買票方式進行賄選，施父僱用村、鄰長發送競選總部成立邀請函，請他們轉發邀請卡給鄰內各戶，但不論有沒有完成工作，都交付5000元賄款給選區內的村長，再由村長各發放1000元賄款給選區99名鄰長。

施父也假藉發放500元工作費，實際上選民只要簽署工作費領據即可領取現金賄款，而交付30萬元賄款給他的樁腳輾轉交付給18戶選民。

彰檢承辦檢察官余建國、翁誌謙、高如應掌握相關事證偵辦，今起訴52人，已繳回犯罪所得的選民64人則另為緩起訴處分。

彰化檢警偵辦施姓縣議員候選人的父親涉嫌操盤現金買票，選民認罪後繳回的賄款。記者林...
彰化檢警偵辦施姓縣議員候選人的父親涉嫌操盤現金買票，選民認罪後繳回的賄款。記者林敬家／翻攝
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