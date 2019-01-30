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割喉女友案 醋男無期徒刑改判15年

2019-01-30 13:08中央社 台北30日電

新北男子李國琳不滿女友在公園與前男友喝酒而爭吵，之後在住處割喉女友致死。一審被判無期徒刑，經上訴，二審今天考量他當庭對女友家屬下跪道歉，也盡力賠償，改判15年徒刑。

二審台灣高等法院判決指出，李國琳有飲酒習慣，酒後常與陳姓女友爭吵，也曾毆打女方，又懷疑女方另有交往對象，談判分手，感情不睦；李男於去年3月間撞見女友和前男友在新北巿新莊區一處公園飲酒而不滿，當場要求女友回家遭拒而爭吵。

李男醋勁大發掌摑女友離去時，遭民眾攔阻被迫向女友下跪道歉；李男返家飲酒，盛怒高漲難平，將女友衣物全數剪破，待女友返家後質問「為何喝到三更半夜才回來？是不是不要我了？是不是背叛我？有沒有對不起我？」等語，接著分持水果刀與菜刀砍刺女友頭頸。

李男行凶後，後來回復理智，報警求救，並持刀自殘，製造兩人互砍假象，謊稱與女友殉情。

一審新北地方法院，依殺人罪判李男無期徒刑，案經上訴，由二審高院審理，今天宣判。

二審合議庭宣判時指出，審酌李男犯後雖未自首，但行凶前已經打包行李，放在屋外，隨時可以逃跑，卻於回復理智後，打電話報警，試圖搶救女友性命，可見良心未泯，且他經由家屬將存款全數領出，盡力賠償女友家屬約新台幣20萬元，又在審理期間向女友家屬下跪道歉，因此，改判15年，還可上訴。

新北台灣高等法院

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