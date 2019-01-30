慶富少東也怕自家不還錢？ 借到錢竟拐個彎

2019-01-30 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富集團涉詐貸63億案件今天再開庭，持續釐清慶富內部複雜的資金流向，以及與銀行借貸往來，但法官質疑慶富其中一個帳戶曾匯了一筆200萬美元給顧問李維峰，名目為「私人借款」，李解釋，是慶富副董事長陳偉志為幫公司借錢，卻怕公司不會那麼快還，才拐彎假裝是李借公司，方式也令法官費解。

慶富董事長陳慶男因兒子陳偉志棄保潛逃，本月初籌不出加保金2000萬元，遭延押至3月2日，確定於看守所度過農曆新年；他今天與被告慶富前執行長簡良鑑、顧問李維峰皆出庭，開庭結束還押時，陳慶男面對媒體拱手致意，不發一語。

雄院今天進行準備程序庭，陳慶男、簡良鑑、李維峰仍皆否認遭控詐貸、洗錢等犯行，法官整理金流發現，慶富公司於星展銀行帳戶，曾匯一筆200萬美元到李維峰戶頭，用途載明「私人借款」，質疑為何李向慶富借錢？

李維峰表示「陳偉志希望由我幫慶富借的」，李解釋，這筆錢是陳偉志借來給公司，陳卻擔心公司因此沒那麼快還，才先匯給他，當作是他借給慶富，所以200萬美元李終究要還給陳偉志。

前執行長簡良鑑則稱負責行政部分，沒接觸借貸，還爆出慶富公司是大客戶，跟銀行辦貸款動撥，銀行派專人到慶富，不必去銀行辦理，簡指出，希望調閱記錄查明誰經手，據簡知悉，公司印鑑多由陳慶男妻陳盧昭霞保管，應由陳妻負責蓋章。陳慶男對於是否銀行派專人來辦貸款，表示不清楚。