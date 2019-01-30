中山警包庇酒店案 檢今再傳喚4官警

2019-01-30 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市警中山分局中山一派出所包庇酒店弊案延燒，檢調懷疑曾任中山一派出所所長的楊文振、劉昌祺也涉案，今年初搜索約談四官警、兩業者，六人均否認犯行，訊後依貪汙罪嫌聲押禁見涉當「白手套」的巡佐黃榮賢、警備隊警務員莊琦良獲准；今再傳喚當年劉昌祺麾下輪值夜勤的承辦員警及中山分局督察組等4名官警說明。

檢方今年1月2日約談大安分局勤務中心主任楊文振、松山分局防治組長劉昌祺和半套護膚店「星光閃閃」負責人李政忠、已經歇業的「夜王酒店」負責人楊榮坤。楊文振、劉昌祺分別在二○一一、二○一四年當過中山一派出所長，黃與莊曾在劉任內待過中一所。

複訊後，諭令楊文振以100萬元交保、劉昌祺250萬元交保、李政忠與楊榮坤均以50萬元交保，但李籌不出保金，檢察官降為3萬元。檢察官陳映蓁認為黃、莊涉重罪且有串證、滅證之虞，向台北地院聲押禁見。法院依涉犯違背職務收賄罪、公務員包庇他人媒介性交以圖罪裁定收押禁見。

裁定指出，兩名員警長期任職中山分局，深知刑事偵查程序，並累積相當警界人脈，潛在共犯多為警界人員，且所涉為最輕本刑十年以上重罪，倘日後判決有罪，刑責甚重，實難排除為卸免刑責或維護其他共犯，而影響其他共犯或證人陳述可能性；倘兩人勾串其他人，將使事實發現陷於晦暗高度風險。

本案緣於日式「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日本客生意，檢調並查出有官警收賄；「立邦酒店」在搜索後改名「曉」繼續營業，業者每月行賄中山一派出所4萬元，三節加碼為8萬元，換取免臨檢、不取締。

北檢去年先起訴十名官警及三名酒店業者，有官警證稱歷任中山一派出所長都有透過白手套收賄，所長們除包庇「立邦酒店」與「曉」，也向轄內的「星光閃閃」、「夜王酒店」收錢，收賄方式是按月透過管區找不同業者拿錢，再將錢交給「所長的白手套」，最後集中上繳所長朋分，涉案時間集中在2011至2014年，價碼同樣是每月4萬、三節8萬元。