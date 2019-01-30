華南王子、新光公主判離 座車私裝GPS續纏訟

2019-01-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



華南銀行副董事長林知延被控在妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害秘密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判4人無罪。檢方上訴，高等法院今審理，辯方因主張檢方逾期上訴，上訴不合法，聲請傳台北地院2名女法警作證。女法警因不清楚戳章日期問題，辯方只好改聲請傳書記官說明。

本月9日，高院民事庭甫判准兩人離婚。民庭認為林雖就私裝GPS一事向妻子致歉，但又提出私下錄製的對話內容，當成對妻子不利的指述，吳欣盈也表示不願再協商，雙方沒有誠信和感情基礎，兩方都對婚姻破裂有責任，林請求離婚有理。林今走出法院時，僅說「謝謝大家關心」，即快步上車。

林知延、吳欣盈於民國2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就因生活習慣、未來目標屢齟齬，林知延對婚姻感到不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。

徵信業者以每週18萬元的價格跟監吳欣盈，業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。

北院認為，GPS沒有錄音功能，吳欣盈被錄到的行程非不公開活動，也沒有要遮蔽的意思；她行蹤雖被掌握、但徵信業者拍到她在飯店走廊、在對外營業公司的透明玻璃門內、坐在計程車內，都不算是隱私的活動。且車輛、司機由大永公司管理，與無故在私人車輛上裝GPS竊錄私人非公開活動不同，判被告無罪。

檢方上訴，林知延的律師方伯勳、許惠峰則質疑檢方簽收一審判決書的圓戳章日期被人修改過，修改處也沒蓋職章，「差5天影響是否逾期上訴」，聲請傳台北地院蕭姓、沈姓女法警作證。

沈姓女法警表示，檢察官用錯戳章可能會調整日期，這是由檢察官自行更正，至於本件是否有蓋錯日期，她不清楚。

律師方伯勳質疑，送給檢方的判決書上右上角有「11月10日」與偵查股別的記號，懷疑檢方在10日就已收到判決書，但檢方卻說送達日是前年11月15日，事實上被告在11月6日就已收到，推論檢方簽收日應是10日。