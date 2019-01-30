毛孩關狗籠2周變犬屍 檢方認定飼主沒有故意

2019-01-30 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園范姓男子去年3月將自己養的寵物狗，獨留在租屋處超過2個禮拜導致死亡，因租約到期房東開門才驚見環境髒亂不堪，籠子中還有狗屍告發范違反動保法；但范自稱照顧生病的爸爸，有放置2、3個禮拜的飼料；檢方認為，范雖未能妥然照顧犬隻，確非「故意」虐待、傷害，處分不起訴。

警方調查，范男（32歲）2016年10月起承租房屋，直到去年3月13日租約到期，周姓房東遲遲收不到租金，也聯繫不上范，到場開門察看才發現屋內髒亂不堪，放在客廳的狗籠裡還有1隻犬屍。

范到案堅決否認犯行，辯稱說因為爸爸生病，大約有2個禮拜沒有回租屋處，自己3月7號離開時有準備至少2、3個禮拜的飼料給狗吃。

檢方根據現場照片，狗籠中確實有擺放用來裝飼料、水的鐵製及塑膠容器，因此認定范已經有對犬隻提供飼養行為，難認他有虐待、傷害動物的情況。

檢方再查，范男的父親去年4月17日因肺炎、癲癇以及急性呼吸衰竭等送急診住院，並於5月11日出院，所以范自稱為了照顧爸爸離家，並非全然不可信。

檢察官認定，范雖然因故沒有妥善照顧好狗，但卻難認他是故意未提供食物、飲水導致狗死亡，因此和動物保護法中處罰「故意」使動物遭受虐待或傷害，其構成要件不符，偵結不起訴。