網拍業者罵顧客「有病要醫」 涉公然侮辱遭起訴

2019-01-30 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名陳姓女網拍業者與顧客發生糾紛，被對方跑去自己臉書好友版面留言，認為好友被騷擾的她，氣得發文：「這樣的行為很幼稚，有病要醫。」挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為「有病要醫」已貶損該名顧客的社會評價，今依公然侮辱將她起訴。

檢方調查，陳姓女網拍業者年約20幾歲，還是學生身分的她創辦一個網路購物平台，親力親為經營網拍事業。該網站有設定會員制度，網友加入會員，購物即可享有紅利點數回饋。

去年10月間，有一名男顧客購物後，向陳女反應紅利點數算法有異，雙方發生不快，男方竟跑去陳女的臉書好友版面留言叫囂，將兩人的事情擴及女方交友圈。陳女對此感到非常憤怒，於是在個人臉書上發文抱怨此事，並指對方「這樣的行為很幼稚，有病要醫。」因而挨告妨害名譽。

據了解，庭訊時陳女態度強硬，不願與顧客談和解，辯稱：「是發自善意建議對方有生病的話要趕快去看醫生，並不是要侮辱他，也沒意圖貶損他。」檢方認為，個人臉書是能讓不特定多數人得以共見共聞的場所，屬「公然」狀態，且「有病要醫」足以貶損該名顧客的名譽、人格及社會上的評價地位，今依公然侮罪將陳女起訴。

據調查，全台灣目前有6件類似案件，都是罵人「有病要去看醫生」，有3件獲不起訴，但部分被高檢署再議發回；另有3件被起訴後，經法院判決有罪，這3件中有2件是被告在審理期間認罪，1件被告不認罪。本件是第7件，靜待法院判決結果。