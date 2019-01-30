「都是湖北幫」 大陸業者用醫美名義派人來台賣假哀鳳

2019-01-30 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



大陸仿冒iphone不法業者利用醫美名義，派遣大陸人士來台販售混有非原廠零件的拼裝的蘋果、三星手機，除在桃園市的店面販售之外，也在露天、蝦皮等網路賣場販售，標榜原廠的二手機、展示機為噱頭，以低於市價一成、每支手機販售約2千至5千販售，檢警查出，歹徒以醫美名義派員到台灣負責管理，每15天就會更換幹部，去年底前往搜索，查扣三千多件商品，經鑑定後都是仿冒品，侵權市值達千萬元，現場大陸籍李姓幹部與其他三名員工，今依違反商標法罪嫌函送法辦。

保二總隊刑大偵二隊指出，去年底獲報，有不法業者在蝦皮、露天等網路賣場，以標榜二手機、展示機為宣傳噱頭，販售「APPLE」、「SAMSUNG」等商標手機及周邊3C商品，長期網路蒐證後，去年底前往桃園市桃園區搜索，查扣3847件商品，經原廠鑑定後，都是偽品，侵權市值約千萬元，另帶回涉案大陸籍李姓男子（22歲）、台灣籍阮姓（21歲）、陳姓（23歲）、潘姓女子（23歲）。

警方表示，不法業者幕後疑為大陸老闆，從去年7月開始，以醫美名義派員工來台管理，此次被逮的李辯稱他是大陸湖北大學畢業的，是接受湖北同鄉的聘請，「都是湖北幫的」，以薪資1.2萬元，到台灣協助販售商品、管理，才來台第14天，已準備隔天返回大陸，沒想到就被抓。

檢警調查，不法業者以低於市價一成的價格，以每支手機2千至5千元的價格，吸引消費者上門，另外手機周邊3c商品如電池、耳機、傳輸線到充電頭等，原廠市價約600元至1000元，業者販售的價格以100元至500元不等的價格販售。