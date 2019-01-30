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排放有毒電鍍廢水至旱溪 河錩公司老闆被起訴

2019-01-30 10:16聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市河錩工業股份有限公司老闆陳敬賢，為節省廢水處理成本，在「廢水調勻池1站」私...
台中市河錩工業股份有限公司老闆陳敬賢，為節省廢水處理成本，在「廢水調勻池1站」私設馬達及紅色活動塑膠軟管，涉嫌將未經處理的電鍍廢水排放至廠外溝渠，流入旱溪流域，所排廢水含有「總鉻」、「鋅」超標，台中地檢署今天依違反水汙染防治法將陳敬賢起訴。圖／本報資料照
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台中市河錩工業股份有限公司老闆陳敬賢，為節省廢水處理成本，在「廢水調勻池1站」私設馬達及紅色活動塑膠軟管，涉嫌將未經處理的電鍍廢水排放至廠外溝渠，流入旱溪流域，所排廢水含有「總鉻」、「鋅」超標，台中地檢署今天依違反水汙染防治法將陳敬賢起訴。

61歲的陳敬賢辯稱，他是因抽取「廢水調勻1站」廢水清洗「放流池7」，一時不慎造成廢水外溢，但檢方不採信，予以起訴。

起訴書指出，陳敬賢是台中市大里區河錩工業股份有限公司負責人，該公司從事汽車零件電鍍處理作業，製程中所產生的廢水，須依序經作業酸鹼廢水區、廢水調勻1站、廢水調勻2站、PH調整兼快混合池、快慢混合池、化學沉澱池、放流中和池、放流池7等處理至達放流標準後，才能排放至廠外的地面水體，否則將污染水體土壤。

未料，陳敬賢為圖節省依規定的廢水處理措施所需添購設備、及添加藥劑成本，自105年2月至106年11月22日被查獲為止，陳敬賢在廢水處理流程的第1道處單元「廢水調勻池1站」，私設馬達及紅色活動塑膠軟管。

陳將未經處理的電鍍廢水以紅色活動塑膠軟管馬達加壓方式逕自繞流排放廢水至廠外溝渠，再流入台中市大里區旱溪流域，所排廢水均含有濃度超過管制標準的「總路」、「鋅」等有害健康物質。

環保局於106年11月22日，在放流口採取水質樣本檢驗後，測得有害物質「總鉻」、「鋅」之濃度檢測值分別為5.14mg/L、及195mg/L，超過中央主管所訂的「放流水標準」的「總鉻」、「鋅」濃度的最大限值2.0mg/L、及5mg/L。

台中市超標

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