拉犯錯的人一把！董事長、住持等大咖當榮觀志工20年

2019-01-30 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



各縣市成立榮譽觀護人協進會，協助地檢署輔導受保護管束人，並就近關懷訪視，彰化縣榮譽觀護志工協進會成員穩定，不少志工一待20多年，不乏董事長、寺廟住持以及退休公務員，有的幫弱勢個案背書找工作、提供住所，希望讓曾經犯錯的人最終能賦歸社會。

「輔導他們也是成長自己。」龍華慈惠堂住持張晉維今年接下彰化榮觀志工協進會理事長，他最初關心彰化少輔院的少年，後來加入榮觀當志工擴大關懷對象，他指出，接觸曾犯酒駕、竊盜或毒犯居多，不少人一時思慮或環境所逼犯錯，唯有包容，了解他們所需才有助他們走回正軌，「經手個案不再犯就是最大的成就感。」

正長生化學製藥公司董事長陳梅鳳今年78歲，她是協會中資深志工，加入超過20年，她說，犯錯的人並非都十惡不赦，接手個案有的涉及選舉收賄，但家裡明明經濟不錯，卻一時疏忽犯錯。