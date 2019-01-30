「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



華航張姓機師遭控前年強拉空姐進廁所，還言語性騷擾。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

中華航空張姓機師遭控前年強拉空姐進廁所，還言語性騷擾「讓人想咬一口」，導致空姐出現憂鬱、焦慮等症狀，提民事訴訟要求張賠償50萬元，張雖否認性騷擾，但有證人證述，故不採信他的說詞，判張應賠償10萬元，可上訴。

空姐主張，張2017年10月以教官身分，搭乘從曼谷飛往台北的班機，她在起飛前檢查客艙時，張突然叫住她，開口詢問是否為泰國籍，更說「像你這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女」，她僅簡單道謝轉身就走，未料張起身拉她的袖口，想拉她去廁所，她甩開拒絕後，張仍伸手企圖摸她的臉。

另外，張在飛機起飛後，故意在空姐面前，跟客艙經理表示，「這個妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口。」抵達目的地，空姐再次檢查客艙檢查，張又向她表示，「你這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的。」她聽到後極度不舒服，返家情緒激動，不斷哭泣，事後向華航申訴性騷擾，調查後也確實成立，張被記一小過；她另提民事訴訟，要求張賠償50萬元。

張否認性騷擾，指出他是看見空姐臉上妝沒畫好，才提醒對方到廁所照鏡子，另空姐指控他所說的話也絕非事實；客艙經理也作證，空姐是因被張提醒有眼屎，才感覺不舒服。

但機長、副機長、其餘同班機的空服員則作證指出，曾聽聞空姐抱怨張講述一些令人不齒的話，也看到在未起飛前，張一直在廁所前找空姐說話，之後空姐臉色不好，感覺不太對勁等語。

法官認為，同班機的機組人員都指出，張有拉空姐到廁所，且空姐反應不舒服，若空姐妝容有問題，實在沒有必要將人拉到廁所；雖張認為自己沒有性騷擾，只是空姐主觀上不舒服，但張漠視空姐感受，做出超越分際的舉動，確實構成性騷擾，且公司內部調查也成立性騷擾案件，判張應賠償10萬元精神慰撫金，仍可上訴。