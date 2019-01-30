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台江濕地禁止捕撈 保七警不畏低溫清除蜈蚣網

2019-01-30 09:32聯合報 記者邵心杰╱即時報導

正值黑面琵鷺等嬌客來台度冬的高峰期，台江國家公園濕地保護區範圍內仍有民眾任意侵入投置蜈蚣魚網，非法撈捕濕地內蝦蟹、魚苗，保七總隊第7大隊台江分隊協同台江國家公園管理處等不畏寒冷氣候，立即換上青蛙裝涉水將6具蜈蚣魚網清除上岸，並網內所有魚、蝦放回濕地，保七提醒，民眾切勿以身試法。

台江分隊指出，台江國家公園是台灣第8座國家公園，同時也是台灣唯一的濕地型國家公園，園區內挾有豐富的濕地生態，更是許多珍稀冬候鳥的主要棲息地之一，尤其，聞名世界的黑面琵鷺因為台江國家公園內優越的棲地環境加上豐富的天然魚類資源，每年來此度冬，彰顯了台灣生態保育成果。

然而，仍有少數民眾任意侵入國家公園濕地範圍內，投置蜈蚣魚網撈捕濕地內蝦蟹、魚苗，非但對濕地環境造成破壞，更對許多正在棲息的冬候鳥造成驚擾。

台江分隊協同台江國家公園管理處、在地保育志工至台南市安南區城西地區濕地執行聯合保育巡查工作，在該處水域發現多具大型蜈蚣魚網，員警等不畏低溫，立即換上青蛙裝涉水將所有蜈蚣魚網清除上岸，共計清除出6具蜈蚣魚網，並將魚網內所有魚、蝦放回濕地。

保七總隊第7大隊大隊長黃建智呼籲，自然生態保育不易，台江國家公園園區範圍為許多珍稀冬候鳥的主要棲息地，嚴禁任意侵入驚擾或在公告禁止捕魚的水域，從事捕撈等破壞自然生態環境的行為，請民眾切勿以身試法。

保七總隊第7大隊呼籲，嚴禁任意侵入驚擾或在公告禁止捕魚的水域，從事捕撈等破壞自然...
保七總隊第7大隊呼籲，嚴禁任意侵入驚擾或在公告禁止捕魚的水域，從事捕撈等破壞自然生態環境的行為。記者邵心杰／翻攝
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台江分隊員警不畏低溫，立即換上青蛙裝涉水將所有蜈蚣魚網清除上岸。記者邵心杰／翻攝
台江分隊員警不畏低溫，立即換上青蛙裝涉水將所有蜈蚣魚網清除上岸。記者邵心杰／翻攝
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員警、志工等清除蜈蚣魚網，並將魚網內所有魚、蝦放回濕地，重返大自然。記者邵心杰／...
員警、志工等清除蜈蚣魚網，並將魚網內所有魚、蝦放回濕地，重返大自然。記者邵心杰／翻攝
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濕地國家公園台江

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