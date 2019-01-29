強灌「煙灰水」討錢 23歲主嫌自稱四海幫大哥

2019-01-29 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名自稱「四海幫海巨堂大哥」的23歲左姓男子，去年1月、7月、8月涉嫌暴力犯罪，文山二分局警方日前報請北檢指揮偵辦，將左嫌報為專案檢肅目標，在昨（28）天上午持票前往台北、新北、南投等地執行拘提，將左嫌等4名嫌犯帶回，依涉組織犯罪、恐嚇取財、毀損、傷害等罪嫌送辦。

據了解，左嫌去年1月與幫派成員共謀誘騙被害人賭博，以積欠賭債為由，逼迫被害人簽下40萬元本票，再率眾持刀棍毆打被害人，暴力逼迫被害人家屬償還債務。

去年7月，左嫌夥同一名女子，設局誘騙被害人，並稱被害人對女子性騷擾，要求被害人交付20萬元了事，過程中曾毆打被害人、用點燃的香菸菸頭燙傷被害人，並用菸頭、菸灰和水後，強灌、凌虐被害人。

左嫌去年8月22日深夜在文山區一處KTV消費時，因不滿店家向警方通報包廂內有未成年少女逗留，一氣之下在8月26日率眾砸店，嚴重影響店家營運及消費觀感。