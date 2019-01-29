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從浴室氣窗入侵行竊 威脅屋主後逃離仍落網

2019-01-29 20:28中央社 新北29日電

新北市古姓男子涉嫌從浴室氣窗侵入住宅，企圖偷竊遭發現。男子與屋主發生扭打，揚言拿刀砍人後逃離。永和警方鍥而不捨今天循線追緝到案漏夜詢問，將以準強盜罪嫌移送。

住在新北市中和區永利路的被害人住宅，22日上午發生歹徒入侵事件，古姓男子涉嫌從住宅頂樓往下攀爬，從浴室氣窗入侵屋內。

古男從浴室進入住宅客廳時，疑似翻箱倒櫃找東西發出聲音，被女屋主及兒子驚覺有異發現。

屋主等人到客廳查看後，與古男發生扭打，過程中一團混亂，還擊破落地窗玻璃。古男並咬傷女屋主，在屋主即將制伏古男之際，古男揚言拿刀砍人，屋主才趕緊放手讓他逃離現場。

被害人立即向秀朗派出所報案，同時趕緊將浴室氣窗加裝鐵窗。歹徒入侵民宅的信息，被張貼在社群網站，提醒民眾年關將近要小心門戶，「請大家特別注意門窗，不論樓高幾層、窗子多小，都要關好。」

訊息引起許多迴響，民眾留言陳述自家被偷的經驗，認為中和、永和的治安亮起紅燈，也有人留言，家中被偷4年也尚未破案。

警方重視本案，依據現場遺留歹徒的手機、鞋子、眼鏡蒐集微物跡證，並根據歹徒逃離時，監視器拍到的畫面循線追緝，鎖定相關特徵，今天晚上在永和區仁愛路查緝到中壯體型，身上有濃厚菸味的古姓男子到案。

警方漏夜詢問入侵住宅的動機，將以準強盜罪嫌移送。

強盜

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