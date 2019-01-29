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清廉印象指數亞太排第七 廉政署：加強精進作為

2019-01-29 19:25聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國際透明組織(Transparency International,簡稱TI)於今日公佈2018年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），我國名次為亞太區第七名，與去年相比相同，全球排名第31名，與去年相比下降2名。廉政署表示，會再努力加強各方面廉政措施及精進相關作為，使評鑑組織能瞭解我國廉政工作及改進作為，讓潛在評鑑人也能更加了解我國對反貪腐工作的決心，提升我國清廉印象指數分數及國際形象。

同2017年全球計有180個國家及地區(包含我國)納入評比，在超過全球82%受評國家中，臺灣分數為63分與2017年相同（滿分為100分），然在全球排名第31名，較2017年下降2名，與2016年排名相同；惟若以亞太地區觀察，我國名次僅次於紐西蘭(第2名，87分) 、新加坡(第3名，85分)、澳大利亞(第13名，77分)、香港(第14名，76分)、日本(第18名，73分)及不丹(第25名，68分)，居亞太第7名，與2017年相同。

2018年CPI對我國的評估，援例從全球13個知名的國際機構調查引用8個機構的調查資料，詳如附表一。其中以政治風險服務組織(PRS)調查結果給分，進步6分為最高，這項調查係專家評估國家政治體制內有無任命權濫用、裙帶關係、保留特定職缺、偏袒利害關係人、秘密政黨基金及商政關係過度密切等情，我國在這項調查分數進步，顯示政府在前述項目的反貪腐防制措施獲得肯定。

然而在世界經濟論壇(WEF)調查結果的分數，退步6分之多，依據國家發展委員會107年10月17日本項調查公布時新聞稿指出，該項調查在2018年採用全新的「全球競爭力指數4.0」(GCI 4.0)進行評比，我國在此項調查相對落後的項目為解決爭端的法律效率、教學重視創意與啟發的程度、關稅複雜度指數、開辦新事業需要的天數等，如何精進相關作為以提升排名，爾後可作為相關部會政策持續規劃參考改進。

另我國政府近年持續推動行政透明化措施電子化，使民眾能夠在線上完成資訊查詢、業務申辦，乃至與政府能有所對話，除增加民眾對於政府行政作業流程「透明」感受外，也有助於提升對政府清廉程度的正面評價。行政院亦指示各機關針對國家重要公共建設推動成立廉政平台，鼓勵全程作業公開透明以排除不當勢力干預，降低政府重大工程建設廉政不法風險之疑慮，此等措施將可增進爾後WEF對我國評價參考。

綜觀2018年CPI調查資料，評分落後項目均係以跨國企業經理人為調查對象，故提高評比分數首重著力於降低貪腐對企業活動的不利影響，防杜官商不當互動。因此，中央廉政委員會第21次會議決議由行政院邀集經濟部、金管會、法務部等相關單位，參考國際標準組織ISO 37001企業反賄賂管理機制作法，強化公司治理，提升國家整體競爭力。另為了防堵重複類型的貪瀆犯罪一再發生，廉政署亦要求各政風單位透過「廉政細工」方式，整理機關貪瀆不法犯罪態樣，會同業務單位邀請專家學者共同討論防範措施，並將弊端型態與防制方法公開於機關網站或社群媒體，使社會大眾明白機關的改善作為，共同監督避免再犯。

廉政署指出，廉政的本質是一項系統工程，需要一種綜合性的策略，非單一部門可以達成，有賴公、私部門相互合作。CPI係國際透明組織所公布之各國清廉程度的國際指標，對於2018年的評鑑結果，會再持續努力，加強各方面廉政措施及精進相關作為，使評鑑組織能瞭解我國廉政工作及改進作為，讓潛在評鑑人也能更加了解我國對反貪腐工作的決心，提升我國清廉印象指數分數及國際形象。

CPI行政院經濟
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