別人分手他抱不平 竟裝汽油火燒友人的前女友家

2019-01-29 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



余姓男子為林姓友人分手原因感到不值，氣得買汽油裝在保特瓶內，跑到高女家放火燒，所幸僅波及地墊及紗窗，沒有釀成重大意外。新竹地方法院依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，處余男3年7個月徒刑。

2年前父親節前夕，余男與林男搭車到高女家取回機車、汽車，由余騎車離開，途中因沒油，林開車載余到加油站買汽油，以加入機車油箱內。

想不到，余男聽到林男在抱怨與高女的分手過程，抱不平決定幫忙出氣，帶著2瓶裝滿汽油的寶特瓶及打火機，走到高女家門口潑灑汽油再放火燒，燒毀高女住家的地墊、紗窗。

余男律師表示，余男因患精神障礙及領有中度身心障礙證明，因一時生氣才放火，且當時所用油量不多，毀損情況不嚴重，也無傷亡。事後，余男也坦言犯行到警局製作筆錄，若以放火罪屬最低法定刑7年以上之重罪，請求依刑法第59條規定酌予減刑。

法官認為，余男不顧火勢延燒將釀禍的風險，僅因一時氣憤而放火，犯行不輕，無可憫恕的情形，由於余男犯行屬未遂，已依既遂犯法定刑減刑，無法再依刑法59條減刑。

法官認為，余男因聽到林男與高女分手過程，心生不滿，酒後疏於控制自身情緒與行為，氣憤下出於為友人出氣，到高女住處潑灑汽油放火，引燃地墊、紗窗焚燒完畢火勢熄滅，雖未造成屋毀，但附近是住宅區，若延燒至房屋火勢極可能擴大、波及左右鄰舍，造成死傷或其他嚴重的財產損失，犯罪動機顯然沒有憫恕之處。