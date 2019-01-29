遭控行善包裝賄選 吳銘賜首出庭批「檢察官栽贓」

2019-01-29 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



台聯黨高市議員吳銘賜遭控涉嫌送現金、白米賄選，他今天下午首度出庭，針對起訴認定賄賂洪姓、邱姓選民，他強調是跟隨善心人士一起關懷弱勢，且當時根本還沒接受台聯黨徵召，沒決定是否要參選，也絕無送現金、紅包及爭取支持等情事，痛批「檢察官栽贓」。

今天僅為準備程序庭，承審法官先詢問年後議會開議時間，以安排庭期，得知吳銘賜將安排出國，也叮嚀「要回來喔」，讓吳銘賜及他的委任律師笑出來，表明絕不會跑。

高雄檢調去年選舉前偵辦吳銘賜涉賄，他卻屢傳不到，投票前一天以視訊露面避免警方拘提，檢方甚至發布通緝；直到開票當晚吳確定以第二高票連任前鎮、小港區市議員，才主動投案，檢方訊後向法院聲押，但被裁准交保30萬元。

不過全案偵結，雄檢仍依犯投票行賄罪嫌將他起訴，同時提民事當選無效之訴。

今天下午吳銘賜首度出庭，針對檢方指控他以行善名義送現金、白米等包裝賄選，分別是去年6、7月間找洪姓選民，及5到10月間訪視邱姓選民。吳喊冤說，兩次都是6、7月間的同一天發生，且去年3月22日他於民進黨初選落敗，直到7月20才獲台聯黨徵召，訪視是在這段期間內，根本還沒確定要不要參選，「何來賄選？」。

吳銘賜也稱，當天是跟著小港區善人水珍伯等人去訪視8、9名邊緣戶，甚至超出他選區到旗津區；洪姓男子是身障，他發現洪的家中充滿惡臭，老母親躺床上都沾滿屎尿，他於是購買1200元尿片、床墊隔幾天送去，並請2清潔工幫忙打掃家中。

至於去邱的家時先詢問有無領補助，接著發現邱桌上有擺六合彩開獎紀錄，吳銘賜直覺有在簽賭，認為不值得同情，事後也沒給物資。