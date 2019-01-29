施明德參選總統沒過連署門檻 最高行：釋字468宣示合憲

2019-01-29 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



民進黨前主席施明德。 圖／本報系資料照片 分享 facebook

民進黨前主席施明德、台大經濟系教授林向愷，向中央選舉委員會申請登記第14任正副總統選舉候選人，但因未檢附政黨推薦信、未完成連署證明書，遭以表件不合規定為由不予受理；施自行宣布退選並提告，台北高等行政法院前年判敗訴，案經上訴，最高行政法院認為釋字468號已宣示「連署保證金」及「連署門檻」等規定合憲，今駁回上訴確定。

律師團表示，《總統及副總統選舉罷免法》要求自行參選的被連署人之連署人數，在規定期間內必須達法定門檻，且若不足法定連署人數二分之一，其連署保證金100萬元依法不予發還。

依2015年9月22日公告的第14任總統、副總統選舉法定連署人數為26萬9709人，近27萬份連署書製作成本以一份100元來計算，得花費2700萬元，國民所得平均才62萬元，法條規定對於人民過於苛刻，違反普遍原則。

確定登記參選後還必須繳交1500萬元參選保證金，若票數不足也拿不回來，2700萬元加上1500萬元，等於人民必須拿出4200萬元才可以參選，顯非憲法參政權、平等原則所能容忍。

2017年10月12日，台北高等行政法院判決敗訴，施明德上訴主張「連署保證金」及「連署門檻」的規定違憲，所以跳過繳交連署保證金及徵求連署等前階段程序，就直接申請登記為總統、副總統選舉候選人。最高行政法院指出，連署保證金及連署門檻等規定是否違憲？就是本件訴訟的最主要爭點。

最高行表示，大法官已於民國87年10月22日作成釋字第468號解釋，明白闡釋「連署保證金」既非強制被選舉人負擔鉅額的選舉費用，也非對總統、副總統被選舉權的不當限制，且保證金額並未逾越立法裁量的範圍；而「連署門檻」的立法目的，是為採行連署制度，以表達被連署人獲得相當程度的政治支持，並兼顧與政黨推薦候選人的要件相平衡，且防止任意參選耗費社會資源，而屬合理範圍內的適當規範，均無違憲。

李念祖律師認為，時空環境、科技變遷，釋字468號需迫切由大法官作成變更、補充解釋，請求法院停止訴訟，聲請釋憲。最高行表示，《總統副總統選舉罷免法》雖然沒有隨著近17年來的社會變遷及政治發展而修正，但合議庭認為仍然合憲，沒必要聲請釋憲。

大法官作成解釋近17年來，消費者物價指數漲幅高達17.53%，繳交100萬元連署保證金不是客觀上難以達成的要求；又總統直接民選後，已有第9、10、13任總統、副總統候選人完成連署；而且17年來政治議題激化不同意見者對立更加嚴重，參選人更須彰顯其政治理念受到相當程度的支持，加上往來交通與溝通管道越來越便利，參選人徵求連署也更容易。

尤其去年11月24日有10個全國性公民投票案，也通過類似的連署門檻而於「九合一大選」時併付投票；顯見連署門檻是在合理範圍內的適當規範，而非欠缺期待可能性而遙不可及的門檻。