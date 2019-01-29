網路男蟲偷吃國中女網友 少女媽媽提告仍私下約砲

2019-01-29 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市黃姓男子透過網路遊戲認識國中女網友，明知對方未曾年，仍三度與對方發生性關係，事後被對方母親提告性侵，雖坦承犯行，但未曾與對方談和解，甚至自拍下體騷擾對方母親；新北地院認為他涉犯對十四歲以上、未滿十六歲女子性交罪，犯後並未徹底悔悟，最後依個別行為發生時間論處3罪，各處有期徒刑8月，合併應執行1年10月。全案可上訴。

判決指出，黃男2016年12月透過網路遊戲認識少女，2人相約見面後展開交往，隔年3月和4月就在少女家三度發生性關係，事後少女母親發現少女行為異常，追問後才知實情；事發後，黃男於檢方偵訊時否認知道少女年齡，直到法院審理階段才坦承不諱，但始終沒有與少女和少女母親達成和解。

法院調查，黃男除了與少女發生性關係外，另有類似情事被其他法院判決確定，顯非偶一為之誤觸法網的初犯。此外，本案少女在檢方偵查時曾說「我不希望再看到他了」，少女母親也指黃男在案發後還是會約少女出去開房間，而且越講越難聽，不僅在LINE裡面罵髒話，還會照自己下體給她看。