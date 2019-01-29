澎湖1醫生被控虐兒 2兒學籍未移轉難入學

2019-01-29 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



衛福部澎湖醫院傳醫生被控虐兒，據澎湖縣政府教育處瞭解，去年這名醫生的2個兒子被母親帶到桃園，學籍一直無法轉移，呈報教育局介入，希望讓2名學童可以上學。

據鏡週刊報導，衛福部澎湖醫院一位名醫遭前妻爆料，對2名原就讀澎湖國小的兒子「家暴」、「猥褻」，報導指出，去年這名醫生的前妻接2兒子到桃園度假，兒子後來不肯回澎湖，追問下才說出「多年來被父親凌虐的慘況」。前妻已對這位名醫提出傷害、猥褻等告訴，並聲請保護令。

澎湖檢、警今天表示未接到報案，認為醫生的前妻應在桃園報案，聲請保護令。這名醫生任職的醫院表示，今天下午這名醫生沒排看診，未到醫院。

據澎湖縣教育處瞭解，這2名學童的父母都是醫生，還沒被母親帶去桃園前，在學校的學習狀況良好，家庭也沒家暴相關通報，可能父母「發生狀況」以後，去年6月15日才被母親帶去桃園，不認為是發生虐待事故。