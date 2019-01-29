八仙塵爆纏訟跑3年半 傷者父母心理創傷重放棄求償

2019-01-29 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



八仙塵爆至今已3年半，舉辦彩色派對的玩色創意負責人呂忠吉遭判刑5年定讞，已入監服刑，民事部分還有377位傷者及死者家屬，仍在請求損害賠償。今天士林地方法院開庭，兩造仍在爭執潤膚乳、工作損失等細項，訴訟時間一再拖延，其中傷者陳柏承因意外死亡，家屬不願再面對，放棄求償。法官當庭諭知7月續開庭。

八仙塵爆377名傷者和死者家屬委託消基會打團體訴訟，律師吳榮達在法庭上表示，別再把時間花在爭執細節，應「簡化」、「聚焦」在重要地方，別再浪費司法資源，訴訟時間越拖越久，會再統整全部被害人要陳報的交通費、日用品費等。

團訟律師指出，塵爆傷者陳柏承去年因從高處意外墜落身亡，從陳父、陳母口中得知消息時，要求簽署請求權讓與書。但家屬表示，不想再接觸這個案子，不願觸碰心理創傷，希望撤回請求賠償。

律師表示，訴訟時間從2015年6月至今，已長達3年半，訴訟時間一拖再拖，被害人是否還能尋求到司法正義，近來面對被害人，發現他們普遍認為訴訟時間太久，態度越趨消極，還有傷者不想再到醫院鑑定。

今天法官針對被害人編號1至50號逐一詢問所爭執的潤膚乳、乳液、面霜等物，還有掛整形美容、醫學美容科的費用，法官說，這些費用僅幾百元，金額不大，應為不爭執的必要費用。

法官當庭也統整消基會需函文醫院的問題，以便快速作業，例如是否需要專人看護照料生活起居等。法官也對於因傷休養不能工作部分，經詢問兩造意見，要求原告因提出「案發前半年」的平均薪資，作為求償依據。

由於訴訟太長，法官表示，「我都生了一個孩子」，進度卻還是這樣，希望能加快案件腳步。被告律師團則希望法院訂出最後期限，原告不要在隨時變更請求範圍或金額。