男大生涉午休染指女童 幼兒園：只答應他睡角落

2019-01-29 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市一間幼兒園驚傳男大生涉趁午休期間性侵女童，受害者共4人。示意圖／Ingimage 分享 facebook

高雄驚傳男大生涉嫌趁幼兒園午休性侵女童，幼兒園的主任今天澄清，男大生來教學觀摩，非當正式老師，且原本僅同意他午休睡角落，沒想到他去睡女童旁邊；案發後已立即免職男大生，也封存監視錄影畫面給警方，一定配合辦案不會隱匿，園方將虛心檢討。

據了解，羅姓男大生其實是該幼兒園其中一名學生的哥哥，就讀英文系，經家長拜託之下，答應讓他來實習，並以教學觀摩身分，在旁聽課並協助課程需要，幼兒園原本並無此職缺。

幼兒園主任說，羅姓男子約前年來到幼兒園，表現正常，去年他供稱學校下午還有課，3月份希望待園內午休，園方雖答應，但僅同意他於辦公室或者角落休息，他一周午休約2天。

「知道也不會允許！」幼兒園主任強調，絕對沒同意他去和學童睡一起，而控管午休的導師明知他去和學童睡，也沒向上反應並禁止，明顯有疏失，事發後除立即開除羅姓男子，導師也一併停職處分，接受調查。

園方當時在家長報案後，檢警前來辦案才驚覺發生此事，主任表示封存監視器畫面提供辦案，後來查出受害者共4名女童，若家屬有需求，園方願意提供律師等協助。

至於其中一名女童家長接到男大生家屬電話，痛批園方洩漏個資，主任也解釋，當時羅姓男子家長及女童家長有在園方碰面，誤以為雙方有共識會談和解，盼促成此事才將女童家長電話給羅，是一番好意，相當不好意思。

針對好心讓學生的哥哥來實習，卻出這種醜聞，主任說會全力配合辦案，協助女童家屬，園方雖也是受害者，但不會隱匿，做不對的地方一定會虛心檢討。

高雄地檢署偵結全案，認定羅姓男子涉對4名女童性侵分別1到5次不等，依犯強制性交、強制猥褻、乘機性交猥褻罪起訴。