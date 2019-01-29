密醫搞出人命 因和解二審刑度大減

2019-01-29 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



密醫林愈翔在板橋經營杏鑫診所，找來放射師邱平滿以另名黃姓醫師名義「報備支援」看診，2014年10月29日，洪老先生因眼瞼肌無力症，由女兒偕同求診，林替他電療、注射麻醉劑，洪老先生昏迷。林找來邱幫忙，邱對洪注射數針腎上腺素、強心針，洪因麻醉劑及急救不當死亡。林後來改到台北大同區行醫，誑稱可以「注射幹細胞」治療成了植物人的徐姓大學生，徐後來也因橫紋肌溶解症喪命。

洪老先生死亡部分，高等法院今宣判，林由原本5年8月徒刑、8月得易科罰金之刑減為2年8月徒刑，邱則由2年4月減成1年10月徒刑。高院審理時，檢察官曾感慨，很難相信在大台北地區竟有密醫大剌剌掛招牌經營診所，請來的醫生還是冒名頂替，質疑「病患安危誰來把關？」。

林愈翔(41歲)、邱平滿(71歲)都沒有醫師資格，邱因曾協助一名黃姓醫師辦理高雄阿蓮、嘉縣蒜頭鄉兩家診所負責醫師手續，得知黃的相關資料。林愈翔2014年6月間想在板橋開「杏馨診所」，為找尋看診醫師，攀上廖姓醫師，廖再介紹友人邱平滿，3人決定由邱假冒黃，以報備支援方式上班。健保署也被騙，以為保險對象都是由合格醫師診療，陸續給付74萬多元的保險醫療費用。

同年10月29日，洪老先生因眼瞼肌無力症求診，林愈翔用貼片黏貼他頭部通入電流，再為洪注射過量的Propofol-Lipuro 1%（普洛福靜脈注射液）和其他針劑，洪旋即意識不清。洪找來邱平滿幫忙，邱進行CPR但無效，又注射數針腎上腺（Bosmin）、強心針（Atropine），老先生因濫用普洛福麻醉劑併發窒息、呼吸衰竭與中毒性休克，中午死亡。

邱平滿在海山分局埔墘派出所接受調查時，仍偽造黃姓醫師署名，林愈翔為掩飾犯行，也拿黃姓醫師的印章製作死者到診所、由黃看診的病歷。

高院審理時，死者的女兒說，都叫邱平滿「黃醫師」，甚至在父親命危當下還對他心存感激，以為他要好好救爸爸，她因相信診所專業，怎知全是騙局。女兒說，林愈翔告訴她，如果向119求救，「他們只會救一下下」，詎料這是要掩蓋診所無照的推託之詞。

高院認為，林愈翔的犯行時間集中，就算有多次執行醫療的舉措，應以未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪論處，原審割裂論處並不適當，而他與被害人家屬達成和解，也影響到量刑。