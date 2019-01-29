舉重女將林子琦不滿禁賽8年 提告求參賽下月宣判

2019-01-29 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測被查出使用禁藥，被禁賽2年。去年解禁後，中華奧會卻收到世界反禁藥組織（WADA）來函表明不同意減刑，被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。林子琦不滿中華奧會執行禁賽，向台北地院民事庭提告防止侵害等，法院今辯論終結，訂下月27日上午11時宣判。

此外，由於假處分裁定指本件非民事可解，因此她另向行政法院聲請停止執行「中華奧會107年12月4日函文」（禁賽8年）。法院上周開庭，法官表示必須先釐清屬公法或私法關係，將儘速下裁定。

現年30歲的林子琦是2014仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，當時她以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄。豈料，2016年6月24日在中華奧會的奧運前的例行檢查，被查出體內含有類固醇，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會罰禁賽2年。

若依中華奧會運動禁藥管制委員會決定，林子琦禁賽刑期至去年6月23日就已到期。但世界反禁藥組織（WADA）去年初曾來函中華奧會，表明不同意禁賽刑期，認為她並非初犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，WADA不同意中華奧會說明，一狀告上國際運動仲裁法庭（CAS）。CAS審理後，去年11月間裁決林子琦禁賽將於2018年11月14日開始執行，刑期長達8年且從2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消。

林子琦不服，認為是2年禁賽已執行完畢，是中華奧會與WADA溝通不良，先向台北地院民事庭聲請兩次假處分，均遭駁回，另提告防止侵害等。北院今開庭，林子琦委任律師黃國鐘主張中華奧會發函要求舉重協會不讓林女出賽，侵害人格、名譽權，因此起訴求回復之必要處分，並依民法第18條請求除去、防止之。

法官質疑，中華奧會究竟有無權利禁止林女參加國際賽事？中華奧會委任律師林振煌表示沒有決定權，要由國際舉重協會或是舉辦國際賽會的單位（例如國際奧會舉辦的比賽）決定。黃國鐘則認為，中華奧會沒有權利禁賽，卻發函給舉重協會，而舉重協會為表尊重而遵守，「中華奧會拿著雞毛當令箭！」

林振煌說，我方是WADA簽署會員，只要WADA或CAS判決選手有使用禁藥，中華奧會必須通知相關單位，所以「通知舉重協會」的動作並非執行CAS仲裁決定，中華奧會無權決定林女是否參賽，而是由舉重協會決定。

法官接著詢問黃國鐘，中華奧會禁賽的決定權法律依據是什麼？黃強調，「中華奧會依法無權利，發函給舉重協會是實行不存在的權利。」庭末，他向法官表示，如果鈞院認為沒審判權，請移轉行政法院審理。