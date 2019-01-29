親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

舉重女將林子琦不滿禁賽8年 提告求參賽下月宣判

2019-01-29 14:57聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台灣舉重女將林子琦在2016年賽外檢測被查出使用禁藥，被禁賽2年。去年解禁後，中華奧會卻收到世界反禁藥組織（WADA）來函表明不同意減刑，被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。林子琦不滿中華奧會執行禁賽，向台北地院民事庭提告防止侵害等，法院今辯論終結，訂下月27日上午11時宣判。

此外，由於假處分裁定指本件非民事可解，因此她另向行政法院聲請停止執行「中華奧會107年12月4日函文」（禁賽8年）。法院上周開庭，法官表示必須先釐清屬公法或私法關係，將儘速下裁定。

現年30歲的林子琦是2014仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，當時她以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄。豈料，2016年6月24日在中華奧會的奧運前的例行檢查，被查出體內含有類固醇里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會罰禁賽2年。

若依中華奧會運動禁藥管制委員會決定，林子琦禁賽刑期至去年6月23日就已到期。但世界反禁藥組織（WADA）去年初曾來函中華奧會，表明不同意禁賽刑期，認為她並非初犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，WADA不同意中華奧會說明，一狀告上國際運動仲裁法庭（CAS）。CAS審理後，去年11月間裁決林子琦禁賽將於2018年11月14日開始執行，刑期長達8年且從2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消。

林子琦不服，認為是2年禁賽已執行完畢，是中華奧會與WADA溝通不良，先向台北地院民事庭聲請兩次假處分，均遭駁回，另提告防止侵害等。北院今開庭，林子琦委任律師黃國鐘主張中華奧會發函要求舉重協會不讓林女出賽，侵害人格、名譽權，因此起訴求回復之必要處分，並依民法第18條請求除去、防止之。

法官質疑，中華奧會究竟有無權利禁止林女參加國際賽事？中華奧會委任律師林振煌表示沒有決定權，要由國際舉重協會或是舉辦國際賽會的單位（例如國際奧會舉辦的比賽）決定。黃國鐘則認為，中華奧會沒有權利禁賽，卻發函給舉重協會，而舉重協會為表尊重而遵守，「中華奧會拿著雞毛當令箭！」

林振煌說，我方是WADA簽署會員，只要WADA或CAS判決選手有使用禁藥，中華奧會必須通知相關單位，所以「通知舉重協會」的動作並非執行CAS仲裁決定，中華奧會無權決定林女是否參賽，而是由舉重協會決定。

法官接著詢問黃國鐘，中華奧會禁賽的決定權法律依據是什麼？黃強調，「中華奧會依法無權利，發函給舉重協會是實行不存在的權利。」庭末，他向法官表示，如果鈞院認為沒審判權，請移轉行政法院審理。

奧運里約類固醇
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

澎湖1醫生被控虐兒 2兒學籍未移轉難入學

2019-01-29 17:04

八仙塵爆纏訟跑3年半 傷者父母心理創傷重放棄求償

2019-01-29 17:02

遭提當選無效郭明賓請辭 律師：判決確定仍可遞補

2019-01-29 16:35

大媽火鍋店掉6張紙鈔 影城4年輕員工撿走瓜分被法辦

2019-01-29 16:15

空姐機上受辱 桃市罰長榮3到15萬

2019-01-29 14:13

被指賣淫 空姐：長榮3小時逼自白澄清

2019-01-29 14:13

影／精美網站取信民眾 仲介非法移工月賺30萬

2019-01-29 13:42

年少無知殺人遭判無期 他隔14年終能摸到媽媽的手

2019-01-29 13:11

辯稱賄款是生活補助費 婦人多吃一條偽證罪

2019-01-29 13:02

「將來會有一官半職」 台商找調查官為陸刺探達賴資訊

2019-01-29 12:57

「子彈送妳當禮物」 昔日愛侶為房事鬧翻吃官司

2019-01-29 12:26

過失撞死里長 賓士駕駛獲判6月徒刑

2019-01-29 11:59

殺「小燈泡」符合減刑要件？凶手當庭：我有精神病

2019-01-29 11:59

【重磅快評】百日了！蘇貞昌怎能忍受普悠瑪亂局延續

2019-01-29 10:48

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03

7道通緝 「將軍女兒」回籠

2019-01-29 00:24

普悠瑪事故滿百日 檢察官：過年前難起訴司機員

2019-01-28 23:58

離完婚搬家慢吞吞 判付前夫房租

2019-01-28 23:57

男毆警秀黨證 民進黨將祭開除黨籍

2019-01-28 23:44

他網購私運大麻14次為解燙傷疼痛 法官同情判免關

2019-01-28 23:35

高雄賭客追牌「賓果賓果」 3小時內慘賠130萬元

2019-01-28 22:52

補教人生高國華 酒駕判刑4月

2019-01-28 20:26

獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定

2019-01-28 15:07

還沒過年就聚賭四色牌 8名賭客合計570歲

2019-01-28 15:06

賣家隱瞞訊息2800萬出售凶宅 法院判賠125萬

2019-01-28 14:33

他醉茫茫抱路人孫女還搶機車 清醒後遭重刑伺候

2019-01-28 13:18

花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴

2019-01-28 13:08

撞死清大物理奇才 胡家瑞試槍再被起訴

2019-01-28 12:51

美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉

2019-01-28 12:50

醋男懷疑女友偷吃 盛怒痛毆挨告傷害

2019-01-28 12:17

想資助男友 軍校女學生偷室友5千元嘗苦果

2019-01-28 12:14

警方逮6名詐騙集團成員 統統羈押牢裡過年

2019-01-28 11:48

法律條文太難懂？5大法普臉書粉絲團教你讀

2019-01-28 11:46

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

被誣指荷蘭賣淫 長榮空姐遭審問：男友身上有無刺青

2019-01-29 11:11

國道殺妻求救畫面曝光 家暴男曾倒車再撞妻

2019-01-28 18:35

警察人事調整史上最亂 高層不同調大亂鬥

2019-01-28 22:18

高市府爆官員性騷3女性受害？韓國瑜震怒：決不寬貸

2019-01-29 12:33

網友幫爺爺整理房間 驚見內藏「長壽的秘訣」

2019-01-28 17:38

普悠瑪翻車百日 罹難者託夢：冤枉、不甘心、死不瞑目

2019-01-28 19:03

派出所旁囂張開20餘槍 員警拔槍喝止歹徒繼續扣扳機

2019-01-29 12:18

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56

客戶領到破損鈔 郵局女職員登門道歉「一路哭回家」　

2019-01-29 10:32

新埔遠東紡織火警 消防人員佈水線搶攻

2019-01-29 14:29

影／撞人不賠一毛害人母下跪引激憤 網友肉搜洗版丟雞蛋

2019-01-29 12:30

殺「小燈泡」符合減刑要件？凶手當庭：我有精神病

2019-01-29 11:59

工程師常累癱夜歸 嬌妻跟蹤發現另有隱情

2019-01-28 21:03

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03

男大生狼師對4歲女童伸爪 教育局裁處幼兒園減招

2019-01-29 09:58

推坐輪椅白髮老母到馬路要給車撞 正義女挺身攔阻

2019-01-28 18:39

輔大性侵案夏林清求償1元 女學生：結痂傷口再被掀起

2019-01-28 22:51

13歲少女倒追不成告對方性侵 結果37歲歐巴回應超暖心

2019-01-28 18:35

女童怨阿嬤給的巧克力好鹹 大人一看直呼「母湯」

2019-01-29 10:48

家暴男國道殺妻再衝撞 岳母怒：法官一定要押

2019-01-28 20:33

國道殺妻7刀！老公：她說神明指示不能同房 惹怒我

2019-01-29 15:12

直播主賣千萬直升機 詛咒棄標者「摩托車破輪、得香港腳」

2019-01-29 11:30

新潮流台灣新社會智庫 遭陳抗常客打破辦公室玻璃

2019-01-28 19:00

年改不退阻塞警察升遷 彰化二線二升二線三要等3年

2019-01-29 11:37

空姐受辱長榮未定預防計畫 桃市將裁罰3到15萬元

2019-01-29 12:11

整鼻半年後近照曝光！「太陽花女王」劉喬安讓人認不出

2019-01-29 16:46

【重磅快評】百日了！蘇貞昌怎能忍受普悠瑪亂局延續

2019-01-29 10:48

影／遠東紡織大火獲控制 消防局：生產線保住了

2019-01-29 15:10

豬隊友一起去討債 車上玩槍走火射中駕駛後腦

2019-01-28 18:22

不當約談空服員？長榮3點聲明：保護員工火速求證

2019-01-29 15:19

國道殺妻男否認鐵條刺妻 警疑妻跳車意外刺入

2019-01-29 11:11

碧潭詭異大魚拉釣竿 釣客離奇喪命遺體無傷發還

2019-01-28 19:39

民進黨新潮流辦公室被砸 許智傑：譴責暴力

2019-01-28 19:44

葬儀社洗過白布的洗衣機還敢用嗎？ 網：活人用的更髒

2019-01-29 13:38

影／苗栗龍鳳港路口車禍 騎士墜3米深溝獲救

2019-01-29 09:28

駕駛嗆警「亮證件」躲過路檢 網友痛斥：刁民！

2019-01-29 16:34

撞死清大生肇逃 他開啟犯罪人生

2019-01-29 00:10

派出所隔壁叼著菸猛開30槍 警秒衝出把他撲倒按地上

2019-01-29 13:43

接到陌生來電誤以為詐騙 他聊了1分鐘劇情神展開

2019-01-29 16:57

越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

2019-01-29 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top