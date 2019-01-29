影／精美網站取信民眾 仲介非法移工月賺30萬

2019-01-29 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



移民署北區事務大隊新北市專勤隊去年下旬曾查獲16名失聯移工，經比對非法雇主證詞，均指向非法朱姓仲介（綽號檳榔哥）及許姓男子共組的集團；去年10月報請新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮偵辦，日前發動搜索，將朱逮捕，查出他一個月至少獲利30萬，旗下移工多時，最多可能到月入百萬。

新北專勤隊調查，朱姓男子委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的家屬，透過搜尋網站找到網頁，撥打電話向化名為陳先生的朱提出看護需求。

朱姓男子以「精美網站包裝成合法人力仲介公司」、「可開立公司收據」、「接送監護工用進口車」等方式並搭配話術，讓病患家屬因需求急迫而疏於查證下，相信朱的派工對象為合法外籍配偶。

朱藉此向病患家屬收取合法看護費用（如日薪新台幣2000至2200元），但轉手至負責監護工作的失聯移工身上，僅剩約1000至1200元，謀取暴利。

新北專勤隊長柳瑞福指出，朱姓男子主要介紹的是印尼籍逃逸女移工，這些移工逃逸原因主要是仲介費高，原本的合法工作扣掉住宿費、勞健保、個人稅收等，每個月實際拿到手的只有幾千元，連自己開銷都不用，更別說寄回家鄉。

柳瑞福指出，因此只要有同鄉誘惑、鼓動，許多移工就會跟著逃逸，因為不用扣錢，實際拿到手的薪資比較多。朱姓男子的女友本身就是印尼籍逃逸移工，一個拉一個，朱又提供住宿、免住宿費，工作機會又多，因此吸引許多女移工加入他的非法看護事業。

本月14日，專案人員拂曉執行「檳榔哥非法仲介失聯移工集團案」拘搜行動，會同北區事務大隊機動隊、新北市警察局新莊分局、土城分局及勞工局等單位，動員近60人，兵分12路前往基隆市、台北市、新北市及桃園市等地，搜索查察共12個處所。

專案人員成功拘提60歲集團主嫌朱姓男子及62歲許姓共犯，並查獲31名女性印尼籍失聯移工及30多名非法雇主，現場查扣新臺幣10餘萬元、大量派工記事本、手機6隻、移工護照及居留證等。

偵訊時，朱姓男子承認從事該非法仲介移工5年，專勤隊評估朱嫌每月可進帳約30萬元。據連月來監控，朱在北部至少有4個容留失聯移工的據點，最多時旗下有百名失聯移工，向近40名非法雇主提供非法看護服務；估計營業額在最高時恐近百萬，實際獲利驚人。

柳瑞福表示，國內有少數犯罪集團分子，近年以非法容留、非法居間介紹方式媒介在台失聯外籍旅客或失聯移工從事非法工作，移民署將持續追查類此案件，主動過濾清查、偵辦以杜絕不法。

新北市專勤隊將朱依違反「就業服務法」第45條及第64條移送檢察官複訊，檢方向新北地院聲請羈押，法院將朱依30萬元裁定交保候傳；專勤隊呼籲國人，勿僱用來路不明的外籍人士，避免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰15萬元以上、75萬以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑。

朱姓男子委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，吸引有看護需求的民眾，仲介非法移工，遭移民署查獲。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

朱姓男子（右）委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，吸引有看護需求的民眾，仲介非法移工，遭移民署查獲。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

朱姓男子委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，吸引有看護需求的民眾，仲介非法移工，遭移民署查獲。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

朱姓男子委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的家屬。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

朱姓男子委託網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，吸引有看護需求的民眾，仲介非法移工，遭移民署查獲。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook