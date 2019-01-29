「將來會有一官半職」 台商找調查官為陸刺探達賴資訊

2019-01-29 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



林姓台商替南京市國家安全局「吳主任」接觸當調查官的彭姓國中同學，試圖蒐集藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境等資料，遭彭舉發。高等法院依貪污治罪條例行求賄賂罪判林1年6月徒刑，褫奪公權2年。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

林姓台商因在江蘇有訴訟案件，請南京市國家安全局「吳主任」協助，對方要求他透過當調查官的彭姓國中同學蒐集藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境等資料。林約彭到中壢一家快炒店餐敘，從餐桌下遞交裝有6萬元現金的牛皮紙袋給彭，並表示「這是吳主任的誠意」、「將來在大陸會有個一官半職」。彭舉發，林不但沒刺探到情報還被逮，桃園地院依國家情報工作法判他7年徒刑，沒收6萬元；高等法院改依貪污治罪條例行求賄賂罪減為1年6月，褫奪公權2年。

林2009年到江蘇蘇州經商，長期往返兩岸，他的彭姓國中同學恰巧從2009年起在法務部調查局桃園市調處當調查官。

林在2017年3月間，經朋友介紹而結識南京市國家安全局「吳主任」，他央請對方出面處理在蘇州市吳江區人民地方法院的訴訟案，「吳主任」藉機要求他引介我國軍方、國防人士，替中華人民共和國南京國安局刺探、蒐集我方機密、發展組織。林告知國中同學在當調查官，前年9月、10月間返台後，邀彭餐敘，向彭表示「江蘇省南京市國家安全局吳主任想跟你交個朋友」、「希望幫忙蒐集業務上接觸機密文件或有關藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境等資料」、「如果有提供，下次會帶對岸的心意回來」，但彭拒絕。

去年3月14日，林又邀彭到中壢一家快炒店餐敘，他私下塞6萬元給彭，還說「給可加裝SD記憶卡的手機，希望你將調查局內部機密文件拍攝後儲存在SD卡，再用加密方式交給我帶回大陸」、「有什麼困難，100 萬元、200 萬元都不是問題」、「將來在大陸會有個一官半職」。彭這回舉發。

高院認為，林姓台商犯貪汙治罪條例對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪、國家安全法意圖危害國家安全或社會安定為大陸地區公務機關刺探、蒐集、關於公務上應秘密之文書、消息及發展組織未遂罪，應從行求賄賂重罪判刑。

但高院認為，林雖在前年將彭的姓名、任職單位等身分資料告知「吳主任」，但依現有資料，沒證據顯示他把記載、儲存有應祕密的情報人員身分和工作內容的文書、照片、磁碟、光碟、積體電路晶片等資料洩漏給對岸，與國家情報工作法「從事間諜行為而洩漏或交付資訊於外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員罪」不一樣，應撤銷改判。

高院認為林姓台商身為中華民國國民，竟為了為自身經商涉訟而甘為中華人民共和國利用，以行求賄賂的方式吸收、利誘我方調查官，陷公務人員於不義，且一再以金錢利誘，心態可議，考量未造成實質危害，判他1年6月徒刑，褫奪公權2年。