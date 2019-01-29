殺「小燈泡」符合減刑要件？凶手當庭：我有精神病

2019-01-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



殺害女童「小燈泡」的王姓凶手表示，自己有精神病，應符合刑法第19條減刑要件。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

王姓男子殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審都被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，但最高法院以高院相關論述理由不備、理由矛盾、未盡調查證據職責等理由，發回更審。高院上午行準備程序，王當庭說「我有精神病，應符合刑法19條(減刑要件)」。

2016年3月28日，「小燈泡」和媽媽王婉諭出門，她當時騎著滑步車，王(36歲)突然靠近，抓住「小燈泡」的頭，拿剁刀往頸部砍殺，媽媽急喊「救命」。王稱自己是「堯帝」、「四川皇帝」，認為殺了女童就會有女人投懷送抱，幫他傳宗接代。

王的律師團表示，王承認犯罪，而他有思覺失調症病史，有刑法第19條之二適用，進而影響如何量刑、包含刑前、刑後監護處分應在審酌；而王的病症也是犯案的主要動機，請法院調查思覺失調症與犯罪事實的關係。

在偵查、一審階段，榮總醫師劉英杰、慈濟大學教授陳若璋分別做過精神鑑定、心理衡鑑。刑法第19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，若因這原因而減低辨識行為違法能力，也得減輕其刑。王的律師認為，要認定是否適用該條文，不是醫師的專業，但劉英杰在士院交互詰問時回答了這個問題，踰越分際。

高院今更審時，王的律師再度以劉英杰「踰越分際」而主張鑑定無證據能力，還質疑陳若璋在訪談王時所使用的HCR-20量表是否具備專業適格。

王的律師團也提出多名法學教授的名單，聲請由他們提出對兩公約、人權事務委員會有關一般性意見對我國的效力，提供法律意見，甚至想請台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍為被告刑精神鑑定，並對過去的鑑定為鑑定審查。

檢察官強力反對，還指出某些辯方提出的法律學者根本只是「象牙塔裡的學術資格」，辯方提出對矯正機構有研究的學者，檢方也認為他只是「協同」不是主持人，專業度有疑義。針對辯方想找總統府人權委員會委員來提供法律意見，檢察官也認為根本是侵犯審判核心，沒有送司法鑑定的必要。

告訴代理人丁穩勝表示，辯方想排除劉英杰的鑑定，卻沒說明證據排除法則的法律依據，這只是證明力的問題，而一審認為王姓凶手沒有辨識能力與控制力欠缺的問題，只是因兩公約與人權事務委員會報告而直接認定無法處死刑；原二審法官則是直接認定王有精神疾病而判無期徒刑，遭最高法院廢棄、發回，希望更審能進一步釐清兩公約等和刑法19條的競合與適用。

告訴人也希望更審不要耗費在無謂的法律研究上。法官諭知候核辦。