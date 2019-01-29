88invest.com負責人涉吸金4千萬 通緝12年後被起訴

2019-01-29 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



美商「88invest.com」台灣區負責人、馬來西亞籍男子劉進福，涉嫌於2006年間每年吸金逾4千萬元；2007年他遭4名不滿被詐騙的會員擄走拘禁5天，被警救出後離境，直到去年再入境被逮。台北地檢署今依違反銀行法起訴他。

檢警調查，劉進福是美商「88invest.com」(88網路公司)台灣區負責人。88公司打著天天領1.6%、2個月快速回本的旗幟，以高達320%的獲利作餌，透過百家服務中心招攬數百名投資者，每年吸金達4000萬元，以老鼠會方式吸金上億元。

四名不滿被騙錢的會員，2007年間擄走劉進福，要求籌措500萬元才讓他離境，強押到銀行領80萬元，再到旅館強簽兩億元本票。

劉被迫寫下8份「保證投資88投資之e-gold點數，保證回收5萬點」保證書，直至警方獲報前往查訪。他被拘禁5日後才被救出。

警方將四人依妨害自由、恐嚇取財罪嫌法辦；十多名會員得知訊息，也到警局抗議、要求還錢。 四人最後被依妨害自由罪判刑拘役29日，得易科罰金2萬9千元定讞。

事後，劉進福就出境未歸，北檢發布通緝，直到去年再入境被航警局逮捕移送法辦。