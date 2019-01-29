為求競選里長的老爸勝選 兒子發黑函攻擊對手被判刑

2019-01-29 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市烏日區榮泉里里長候選人何炎煌的兒子何孟嘉，為求父當選里長，為使另一候選人何聰智不當選，散發寫著「何聰智、劉秀妹夫婦經營高利貸公司，何聰智侵占振興宮公物，甘有資格做咱榮泉里的里長嗎？」，台中地院今天依違反選罷法將他 判刑4月，緩刑3年，並罰他向公庫支付8萬元。圖／本報資料照 分享 facebook

台中市烏日區榮泉里里長候選人何炎煌的兒子何孟嘉，為求父當選里長，為使另一候選人何聰智不當選，散發寫著「何聰智、劉秀妹夫婦經營高利貸公司，何聰智侵占振興宮公物，甘有資格做咱榮泉里的里長嗎？」，台中地院今天依違反選罷法將他 判刑4月，緩刑3年，並罰他向公庫支付8萬元。

法官審酌，何孟嘉因不滿被害人的言行，以未經證實而內容不實之事，公開傳播被害人競選不利之事項，有違民主法治國家公平選舉的制度，但犯後已與被害人達成和解，而被害人也已當選里長，並同意給予緩刑，因此宣告緩刑，以啟自新。

判決書指出，何孟嘉（41歲）為台中市第三屆的烏日區榮泉里里長候選人何炎煌之子，於競選期間，意圖使另一候選人何聰智不當選，11月7日，在烏日區榮泉路住處，使用電腦繕打不實文宣。

不實文宣內容為「何聰智、劉秀妹夫婦經營高利貸公司、何聰智侵占振興宮公物（大鼓），外面民間借款的稱呼，劉太太、何太太就是劉秀妹，這樣的人只會抹黑、批評、中傷別人，甘有資格做咱榮泉里的里長嗎？鄉親啊!慎重考慮，榮泉里不需要敗類」。

再於11月8日或11月9日，騎機車載不知情的施某（另為不起訴處分），至烏日區榮泉里成功西路、登寺巷、振興街，沿路投遞文宣，傳播不實之事，足以毀損何聰智的名譽。

經警接獲報案，11月11日中午，在台中市烏日區榮泉里振興街發現正在散發傳單的施某，當場扣得何孟嘉交付施的黃色提袋及文宣276張 。警詢時，何孟嘉坦承不諱。